Europa League, gli arbitri di Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna

In vista della sesta giornata della fase campionato di Europa League , la Uefa ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le sfide in programma giovedì 11 dicembre. Fischietto romeno per Roma e Bologna , impegnate in trasferta rispettivamente contro Celtic e Celta Vigo .

Europa League, Kovacs arbitra Celtic-Roma: giallorossi imbattuti con il fischietto romeno

Toccherà all'esperto Istvan Kovacs dirigere la sfida tra Celtic e Roma, in programma giovedì a Glasgow alle ore 21. L'arbitro romeno sarà coadiuvato al "Celtic Park" dagli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Ruolo di quarto ufficiale affidato a Szabolcs Kovacs, mentre in sala Var agiranno Catalin Popa e il francese Jerome Brisard. Classe '84, Kovacs vanta oltre 300 partite dirette nella Superliga romena, 41 apparizioni in Champions e 37 presenze in Europa League. Ben quattro i precedenti con i giallorossi, imbattuti con questo direttore di gara: dalla stagione 2020/21 ad oggi, tre vittorie contro Braga, Shakhtar Donetsk e Feyenoord, più un pareggio a reti bianche con la Real Sociedad in trasferta.

L'arbitro di Celta Vigo-Bologna: dirige Radu Petrescu

Celta Vigo-Bologna, in calendario sempre giovedì alle ore 21, sarà ditretta dal romeno Radu Petrescu, accompagnato dagli assistenti Radu Ghinguleac e Alexandru Mihai Voda. Quarto uomo Cristian Moldoveanu, al Var l'inglese Darren England e l'avar Marcel Birsan. Classe '82, Petrescu ha una grandissima esperienza in patria e ha collezionato sei apparizioni anche in Champions League: proprio in questa competizione, l'anno scorso, l'unico precedente con il Bologna, in occasione dello 0-0 di Lisbona con il Benfica. 29 le gare dirette in Europa League, 10 in Conference.