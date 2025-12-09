Europa League, gli arbitri di Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna
In vista della sesta giornata della fase campionato di Europa League, la Uefa ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le sfide in programma giovedì 11 dicembre. Fischietto romeno per Roma e Bologna, impegnate in trasferta rispettivamente contro Celtic e Celta Vigo.
Europa League, Kovacs arbitra Celtic-Roma: giallorossi imbattuti con il fischietto romeno
Toccherà all'esperto Istvan Kovacs dirigere la sfida tra Celtic e Roma, in programma giovedì a Glasgow alle ore 21. L'arbitro romeno sarà coadiuvato al "Celtic Park" dagli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Ruolo di quarto ufficiale affidato a Szabolcs Kovacs, mentre in sala Var agiranno Catalin Popa e il francese Jerome Brisard. Classe '84, Kovacs vanta oltre 300 partite dirette nella Superliga romena, 41 apparizioni in Champions e 37 presenze in Europa League. Ben quattro i precedenti con i giallorossi, imbattuti con questo direttore di gara: dalla stagione 2020/21 ad oggi, tre vittorie contro Braga, Shakhtar Donetsk e Feyenoord, più un pareggio a reti bianche con la Real Sociedad in trasferta.
L'arbitro di Celta Vigo-Bologna: dirige Radu Petrescu
Celta Vigo-Bologna, in calendario sempre giovedì alle ore 21, sarà ditretta dal romeno Radu Petrescu, accompagnato dagli assistenti Radu Ghinguleac e Alexandru Mihai Voda. Quarto uomo Cristian Moldoveanu, al Var l'inglese Darren England e l'avar Marcel Birsan. Classe '82, Petrescu ha una grandissima esperienza in patria e ha collezionato sei apparizioni anche in Champions League: proprio in questa competizione, l'anno scorso, l'unico precedente con il Bologna, in occasione dello 0-0 di Lisbona con il Benfica. 29 le gare dirette in Europa League, 10 in Conference.