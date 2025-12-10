Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
Celtic, Nancy e la stima per Gasperini: "Sono emozionato, lo studio da anni"© Getty Images

Celtic, Nancy e la stima per Gasperini: "Sono emozionato, lo studio da anni"

L'allenatore degli scozzesi, in carica da pochi giorni, si prepara alla sfida di Europa League contro la Roma: "Non devo rivoluzionare tutto"
2 min
TagsCelticRomaNancy

GLASGOW (Scozia) - Wilfried Nancy, allenatore del Celtic Glasgow, sottolinea la caratura internazionale di Gian Piero Gasperini in vista della sfida di domani tra la sua squadra e la Roma, in Europa League: "Rispetto molto Gasperini perché il suo modo di giocare, il suo stile, è qualcosa che ho studiato molti anni fa. Quindi sono davvero emozionato per questa sfida", le parole del tecnico francese nella conferenza stampa della vigilia. "Il mio compito da allenatore è trovare soluzioni e poi stabilire le priorità su cui lavorare - ha aggiunto Nancy, subentrato il 4 dicembre a Martin O'Neill che a sua volta aveva preso il posto di Brendan Rodgers lo scorso 27 ottobre - non dobbiamo dimenticare che partiamo da una buona base. Il mio lavoro non è rivoluzionare tutto, ma aggiungere delle cose a questa base sia dal punto difensivo che offensivo".

Nancy: "Sono contento di quello che ho visto"

"Sono piuttosto contento di quello che ho visto finora - dice ancora Nancy - l'allenamento che abbiamo fatto stamattina mi ha davvero soddisfatto. Il livello di lavoro è stato impeccabile. È il segnale che i miei giocatori sono in grado di proporre ciò che vogliamo". Il difensore Auston Trusty dice la sua: "Ogni giorno, in ogni allenamento, il tecnico sta cercando di trasmettere il suo messaggio. L'allenatore è qui perché vuole vincere. È subentrato in un periodo difficile, c'è subito una gara europea e poi la finale di Coppa di Lega (il 12 dicembre contro il St. Mirren, n.d.r.). Avrà bisogno di tempo".

Da non perdere

Hermoso e il caso Folorunsho: “Nessun contatto"Roma, Angelino torna tra i convocati

