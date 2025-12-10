Italiano lancia il Bologna: "Voglio un regalo contro il Celta. L'Europa è un privilegio"

Dopo il pareggio sul campo della Lazio, il Bologna si rituffa nell'Europa League. I rossoblù di Vincenzo Italiano affronteranno il Celta Vigo in una sfida valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. "Vogliamo provare ad entrare nelle prime otto, ma anche nelle ventiquattro per quanto mi riguarda non cambia niente. Ci sono ancora nove punti a disposizione, cercheremo di fare il possibile per centrare il secondo turno", ha detto il tecnico Vincenzo Italiano, che deve fare i conti con le assenze. Oltre a Sulemana e De Silvestri, che non sono presenti nella lista europea, mancherà anche Casale, che si è fermato all'Olimpico. In dubbio Lucumi e Ferguson. Il difensore "è in gruppo, ma non si sente ancora al top", ribadisce Italiano, mentre il centrocampista "ha ancora la febbre. Speriamo che domani stia meglio e che possa darci una mano".