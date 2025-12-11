Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Sorpresa Roma: niente Dybala, Gasperini dà fiducia a Ferguson

Sciolti gli ultimi dubbi: l’argentino non dovrebbe partire titolare
Giorgio Marota (inviato a Glasgow)
1 min
Gian Piero Gasperini ha deciso: fiducia a Evan Ferguson. Sarà lui a guidare l’attacco della Roma in casa del Celtic. Con l’irlandese dovrebbero giocare Soulé ed El Shaarawy: questi i rumors a poche ore dal match. Il tecnico a questo punto si aspetta risposte importanti dall’ex Brighton, chiamato forse all’ultima vera propria d’appello prima di decidere il suo futuro.

Dybala in panchina, le altre scelte di Gasperini

Gasperini dovrebbe poi confermare la difesa titolare (Hermoso, Mancini e N’Dicka) con Celik a destra e uno tra Wesley e Rensch a sinistra. In mezzo spazio a Pisilli.

 

 

 

