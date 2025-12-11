Sorpresa Roma: niente Dybala, Gasperini dà fiducia a Ferguson
Gian Piero Gasperini ha deciso: fiducia a Evan Ferguson. Sarà lui a guidare l’attacco della Roma in casa del Celtic. Con l’irlandese dovrebbero giocare Soulé ed El Shaarawy: questi i rumors a poche ore dal match. Il tecnico a questo punto si aspetta risposte importanti dall’ex Brighton, chiamato forse all’ultima vera propria d’appello prima di decidere il suo futuro.
Dybala in panchina, le altre scelte di Gasperini
Gasperini dovrebbe poi confermare la difesa titolare (Hermoso, Mancini e N’Dicka) con Celik a destra e uno tra Wesley e Rensch a sinistra. In mezzo spazio a Pisilli.