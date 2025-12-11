Sorpresa Roma: niente Dybala, Gasperini dà fiducia a Ferguson

Gian Piero Gasperini ha deciso: fiducia a Evan Ferguson . Sarà lui a guidare l’attacco della Roma in casa del Celtic. Con l’irlandese dovrebbero giocare Soulé ed El Shaarawy: questi i rumors a poche ore dal match. Il tecnico a questo punto si aspetta risposte importanti dall’ex Brighton, chiamato forse all’ultima vera propria d’appello prima di decidere il suo futuro .

Dybala in panchina, le altre scelte di Gasperini

Gasperini dovrebbe poi confermare la difesa titolare (Hermoso, Mancini e N’Dicka) con Celik a destra e uno tra Wesley e Rensch a sinistra. In mezzo spazio a Pisilli.