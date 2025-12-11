Come cambia la classifica di Europa League dopo le vittorie di Roma e Bologna  

Europa League, tutti i risultati

La Roma sale in classifica

La Roma si impone nettamente sul campo del Celtic : grazie all'autorete di Scales e alla doppietta di Ferguson i giallorossi scalano posizioni in classifica. Dopo sei turni, Soulè e compagni si trovano al decimo posto a quota 12 punti, a parimerito con lo Stoccarda (prossimo avversario all'Olimpico) e a meno uno dal Porto, attualmente ottavo e qualificato alla fase ad eliminazione diretta.

Il Bologna vince in Spagna e si rilancia

La doppietta di Bernardeschi permette al Bologna di imporsi in rimonta sul campo del Celta Vigo. Dopo sei giornate i rossoblù di Vincenzo Italiano si trovano in tredicesima posizione con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. I rossoblù agganciano Fenerbahce e Nottingham Forrest. Nella prossima giornata il Bologna ospiterà allo stadio Dall'Ara il Celtic Glasgow.

La nuova classifica dell'Europa League

Lione, Aston Villa e Midtjylland guidano la classifica della fase campionato di Europa League, con 15 punti in sei giornate. Alle loro spalle un altro terzetto composto da Ferencvaros, Friburgo e Betis a quota 14. Chiudono le prime otto posizioni due club portoghesi: Braga e Porto, a 13 lunghezze.

Europa League, la classifica aggiornata