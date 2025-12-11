Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Come cambia la classifica di Europa League dopo le vittorie di Roma e Bologna  

I giallorossi si impongono al Celtik Park. Gli uomini di Italiano vincono in Spagna: ecco la graduatoria aggiornata
2 min

Le sfide della sesta giornata della fase campionato dell'Europa League hanno cambiato il volto della classifica generale. La Roma si impone nettamente al Celtic Park, mentre il Bologna espugna il campo del Celta Vigo. Una doppia vittoria per le squadre italiane che migliorano le rispettive posizioni in classifica. 

Europa League, tutti i risultati

La Roma sale in classifica

La Roma si impone nettamente sul campo del Celtic : grazie all'autorete di Scales e alla doppietta di Ferguson i giallorossi scalano posizioni in classifica. Dopo sei turni, Soulè e compagni si trovano al decimo posto a quota 12 punti, a parimerito con lo Stoccarda (prossimo avversario all'Olimpico) e a meno uno dal Porto, attualmente ottavo e qualificato alla fase ad eliminazione diretta.

Il Bologna vince in Spagna e si rilancia

La doppietta di Bernardeschi permette al Bologna di imporsi in rimonta sul campo del Celta Vigo. Dopo sei giornate i rossoblù di Vincenzo Italiano si trovano in tredicesima posizione con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. I rossoblù agganciano Fenerbahce e Nottingham Forrest. Nella prossima giornata il Bologna ospiterà allo stadio Dall'Ara il Celtic Glasgow. 

La nuova classifica dell'Europa League

Lione, Aston Villa e Midtjylland guidano la classifica della fase campionato di Europa League, con 15 punti in sei giornate. Alle loro spalle un altro terzetto composto da Ferencvaros, Friburgo e Betis a quota 14. Chiudono le prime otto posizioni due club portoghesi: Braga e Porto, a 13 lunghezze.

Europa League, la classifica aggiornata

