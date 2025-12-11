Europa League, riscatto Midtylland: capolista in una vetta per tre. Vogliacco gol nel Paok Salonicco

In archivio le gare valide per la sesta giornata della Fase Campionato di Europa League : non solo Celtic-Roma 0-3 e Celta Vigo-Bologna 1-2 nel giovedì ricchissimo di gol della seconda competizione europea per club. Vittoria esterna per 3-1 del Betis Siviglia contro la Dinamo Zagabria . Spangoli al riposo avanti di tre reti: autogol di Dominguez , fanno centro Riquelme e Antony . Di Galesic il gol della bandiera. S'impone in casa, in rimonta, e fa sua la sua quarta partita stagionale, confermandosi imbattuto, il Ferencvaros . Gli ungheresi passano in svantaggio contro i Rangers ( Miovski a bersaglio) pareggiano prima dell'intervallo con Otvos e vincono nella ripresa con un sigillo di Varga . Spettacolare 3-3 tra Ludogorets e Paok Salonicco : botta e risposta Stanic-Despodov nel primo tempo, Vogliacco porta avanti i greci in avvio di ripresa, ma Verdon li riacciuffa. Chocev è l'autore del temporaneo 3-2 Ludogorets , ma Mythou al 90' evita la sconfitta.

Il Midtylland riscatt ail ko a Roma, vittorie esterne per Braga, Stella Rossa e Nottingham Forest

I danesi del Midtjylland riscattano la battuta d'arresto a Roma piegando 1-0 i belgi del Genk: decide Cho Gue-Sung. Il Braga passa in casa del Nizza grazie a Victor. Poker dello Stoccarda al Maccabi Tel Aviv: a bersaglio Assignon e Tomas nella prima frazione di gioco, Mittelstadt per il momentaneo 3-0 reso meno pesante da Revivo prima del sigillo finale di Vagnoman. Vince la Stella Rossa in Austria contro lo Sturm Graz con Ivanic. Corsaro anche il Nottingham Forest in Olanda contro l'Utrecht: Kalimuendo, pari di van der Hoorn e acuto decisivo di Igor Jesus. Successo di misura dello Young Boys contro il Lilla: ospiti in dieci per il rosso diretto a Bouddai, poi Bedia sbaglia un rigore per i padroni di casa, che sbloccano con Males dopo l'ora di gioco. Due gialli in un minuto per Zoukrou tra il novantesimo e il novantaduesimo, parità numerica ristabilita.

Il Feyenoord cade a Bucarest, l'Aston Villa vince a Basilea

Lo spettacolo non è mancato nelle partite delle 21: Basilea-Aston Villa 1-2 (Guessand, Daniliuc e Tielmans); Brann-Fenerbahce 0-4 (Akturkoglu e tripletta di Talisca, espulso al 18' Fauske Helland); Porto-Malmo 2-1 (doppietta di Samu e autorete di Moura). Incredibile girandola di gol tra Steaua Bucarest e Feyenoord: 4-3 (1-0 Ngezana; Tengsted, Timber e Sauer 1-3; Toma, Thiam e Tanase 4-3). Successo di misura per il Friburgo sul Salisburgo (espulso Ratkov, decide Lienhart) e per Lione sul Go Ahead Eagles 2-1 (Moreira, pari di Smit, decisivo Sulc). Un solo pari a reti inviolate: Panathinaikos-Viktoria Plzen 0-0. Al comando della classifica, a quota 15 punti, tre squadre: Lione, Midtjylland e Aston Villa. Francesci primi per differenza reti.