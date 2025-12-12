Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Celtic-Roma, l’annuncio del pilota scatena i tifosi giallorossi

Prima di lasciare Glasgow c'è ancora spazio per il ricordare la serata di Europa League: tutti i dettagli
Giorgio Marota
TagsRoma

INVIATO A GLASGOW - “Fate buon viaggio e… forza Roma!”. L’annuncio del pilota del volo W46008 Wizz Air in partenza da Glasgow ha fatto sorridere e divertire i tanti tifosi giallorossi presenti a bordo. Con il tipico accento scozzese, il comandante ha fornito le ultime indicazioni prima del decollo e poi, chiudendo l’interfono, si è lasciato andare a un simpatico incitamento rivolto ai passeggeri, accolto da risate e pure da qualche applauso. Chissà, magari il suo cuore batte per i Rangers. La rivalità, da queste parti, è una questione di fede e di spirito. E arriva fin sopra le nuvole.

