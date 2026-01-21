Corriere dello Sport.it
Roma, i convocati di Gasperini per lo Stoccarda: torna El Aynaoui

Ecco chi prenderà parte al prossimo impegno dei giallorossi in Europa League: si rivede il centrocampista marocchino, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa d'Africa
2 min
Gasperini Roma Stoccarda

Alla vigilia della sfida di Europa League con lo Stoccarda, la Roma ha ufficialmente diramato l'elenco dei calciatori convocati per il prossimo impegno in campo internazionale. Si rivede El Aynaoui, centrocampista marocchino reduce dalla clamorosa sconfitta incassata in finale di Coppa d'Africa contro il Senegal.

Roma, i convocati di Gasperini per lo Stoccarda: c'è El Aynaoui

Oltre a Baldanzi e Vasquez, attualmente fuori dalla lista UEFA anche i neo arrivati Robinio Vaz e Donyell Malen. Out per infortunio Hermoso, Dovbyk e Angelino.

Qui di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per Roma-Stoccarda:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Morucci.

 

