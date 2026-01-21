Roma, i convocati di Gasperini per lo Stoccarda: torna El Aynaoui

Alla vigilia della sfida di Europa League con lo Stoccarda , la Roma ha ufficialmente diramato l'elenco dei calciatori convocati per il prossimo impegno in campo internazionale. Si rivede El Aynaoui , centrocampista marocchino reduce dalla clamorosa sconfitta incassata in finale di Coppa d'Africa contro il Senegal .

Roma, i convocati di Gasperini per lo Stoccarda: c'è El Aynaoui

Oltre a Baldanzi e Vasquez, attualmente fuori dalla lista UEFA anche i neo arrivati Robinio Vaz e Donyell Malen. Out per infortunio Hermoso, Dovbyk e Angelino.

Qui di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per Roma-Stoccarda:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Morucci.