giovedì 22 gennaio 2026
Roma-Stoccarda, allerta alta: il corteo dei tedeschi in centro e tutte le informazioni prima della partita

Massima allerta per l’ordine pubblico in vista della partita di Europa League: i dettagli e gli orari precisi
2 min
TagsRomaStoccarda

Massima allerta per l’ordine pubblico in vista della partita di questa sera di Europa League tra Roma e Stoccarda. In mattinata la situazione è stata tranquilla dopo il corteo notturno per le vie del centro: poco gradevole, tra cori e saluti romani, ma non ci sono state emergenze. L’attenzione è tutta sul prepartita, per questo i cancelli del settore ospiti apriranno alle 18, un’ora prima rispetto al resto dello stadio.

Roma-Stoccarda, tifosi tedeschi senza biglietto  

All’interno dell’Olimpico circa 700 steward, un migliaio gli agenti schierati, 20 le navette Atac che porteranno i tifosi tedeschi da Villa Borghese. In 3500 hanno il biglietto di settore ospiti, 500 sono senza tagliando e sono quelli che preoccupano di più le forze dell’ordine, con il timore di infiltrazioni anche di ultras non tedeschi. Dovevano essere il doppio, però, e già questa è una buona notizia.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

