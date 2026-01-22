Pisilli e il paragone con Marchisio e Tardelli: "Per me giocare per la Roma..."
ROMA - È Niccolò Pisilli l'eroe dell'Olimpico dopo il 2-0 rifilato dalla Roma allo Stoccarda nella gara valida per la 7ª giornata della fase campionato di Europa League, che il centrocampista cresciuto nel vivaio giallorosso ha deciso con una doppietta.
Pisilli e la gioia dopo la doppietta allo Stoccarda
"Sono contento, era un po' che non trovavo il gol - ha detto lo stesso Pisilli ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida contro i tedeschi -. La vittoria ci serviva, così probabilmente eviteremo i playoff". Stimolato sul paragone con grandi centrocampisti del passato come Marchisio o Tardelli, il 21enne giallorosso ha poi risposto così: "Marchisio l'ho visto, Tardelli per età no... È un anno che gioco coi grandi, è troppo presto per essere accostato a loro".
Le parole del centrocampista sul mercato
Poi una domanda sul mercato e sugli interssamenti di altri club nei suoi confronti in questa sessione di gennaio: "Resto? Per me giocare per la Roma è un sogno, sono un tifoso - ha proseguito Pisilli, che Gasperini vuole trattenere nella Capitale -. Ogni giocatore vuole giocare e quindi fai delle riflessioni, ma adesso sono focalizzato al 100% sulla Roma".