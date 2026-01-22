Pisilli e il paragone con Marchisio e Tardelli: "Per me giocare per la Roma..."

ROMA - È Niccolò Pisilli l'eroe dell'Olimpico dopo il 2-0 rifilato dalla Roma allo Stoccarda nella gara valida per la 7ª giornata della f ase campionato di Europa League , che il centrocampista cresciuto nel vivaio giallorosso ha deciso con una doppietta .

Pisilli e la gioia dopo la doppietta allo Stoccarda

"Sono contento, era un po' che non trovavo il gol - ha detto lo stesso Pisilli ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida contro i tedeschi -. La vittoria ci serviva, così probabilmente eviteremo i playoff". Stimolato sul paragone con grandi centrocampisti del passato come Marchisio o Tardelli, il 21enne giallorosso ha poi risposto così: "Marchisio l'ho visto, Tardelli per età no... È un anno che gioco coi grandi, è troppo presto per essere accostato a loro".

Le parole del centrocampista sul mercato

Poi una domanda sul mercato e sugli interssamenti di altri club nei suoi confronti in questa sessione di gennaio: "Resto? Per me giocare per la Roma è un sogno, sono un tifoso - ha proseguito Pisilli, che Gasperini vuole trattenere nella Capitale -. Ogni giocatore vuole giocare e quindi fai delle riflessioni, ma adesso sono focalizzato al 100% sulla Roma".