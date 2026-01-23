Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Emery e Tielemans, rissa sfiorata a Istanbul: l'allenatore spinge il centrocampista, tensione alle stelle!

Clamoroso faccia a faccia tra il tecnico spagnolo e il giocatore belga nel finale di Fenerbahce-Aston Villa: cosa è successo
2 min
ISTANBUL (TURCHIA) - Vittoria pesantissima dell'Aston Villa nella settima e penultima giornata della fase a campionato di Europa League. I Villans passano 1-0 al 'Sukru Saracoglu' contro i padroni di casa del Fenerbahce e si qualificano aritmeticamente tra le prime otto, accedendo così agli ottavi di finale. Decisiva la rete dell'ex Chelsea e Manchester United Sancho, in gol al 25' del primo tempo. Una serata di festa per i 'Claret and Blue', macchiata però dall'infuocato finale di partita e dalla clamorosa rissa sfiorata tra l'allenatore della formazione di Birmingham, Unai Emery, e il centrocampista Youri Tielemans.

Emery e Tielemans, rissa sfiorata a Istanbul: cosa è successo

È il minuto 92 quando Emery richiama in panchina il belga Tielemans, ammonito, inserendo al suo posto Hemmings. Dopo aver superato il 18enne, il centrocampista belga afferra contrariato il cappotto del suo allenatore, che reagisce con rabbia urlando al suo giocatore (che gli dice qualcosa a muso duro) e spingendolo violentemente verso la panchina. La rissa sfiorata, virale da ore sui social, ha lasciato completamente perplessi i tifosi, i quali non hanno saputo nulla dopo l'intervista post-partita di Emery. Alla domanda su cosa fosse successo, il tecnico del Villa ha sorriso e minimizzato ai microfoni di 'TNT Sports': "Tielemans? È mio figlio, è mio figlio!", ha ripetuto lo spagnolo.

