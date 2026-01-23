Roma, l'omaggio social di Aldair a Ghilardi: "Quando giochi con questa tranquillità..."

ROMA - La Roma 'vede' la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League . Il 2-0 inflitto allo Stoccarda , ieri sera (giovedì 23 gennaio) all' OIimpico , lancia i giallorossi di Gasperini a quota 15 punti. Merito anche dell'ottima prestazione di Daniele Ghilardi : il difensore classe 2003, arrivato a Trigoria dal Verona la scorsa estate, ha disputato da titolare una gara di grande attenzione e sostanza . Una prova di assoluto livello che, ovviamente, non è passata inosservata neanche a una leggenda giallorossa come 'Pluto' Aldair .

L'omaggio social di Aldair a Ghilardi: "Quando giochi con questa tranquillità fai la differenza". Su Pisilli...

L'ex difensore brasiliano, in giallorosso tra il 1990 e il 2003, ha infatti reso omaggio all'ex giocatore dell'Hellas sul suo profilo Instagram, dedicandogli un post: "Prestazioni solide e personalità. Quando giochi con questa tranquillità fai la differenza. Bravo ragazzo", scrive il classe 1965 con tanto di immagine di Ghilardi. Un'investitura importante per il 23enne centrale difensivo che sta conquistando, a suon di buone prestazioni, la fiducia di un allenatore esigente come Gian Piero Gasperini. Non solo Ghilardi: tra le storie pubblicate, 'Pluto' ha celebrato anche Pisilli, protagonista indiscusso del match dell'Olimpico, condividendo l'immagine del primo dei due gol di Niccolò allo Stoccarda con tanto di emoticon del fuoco. Il messaggio è chiaro: per Aldair, Pisilli is on fire!