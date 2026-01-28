Aston Villa, Emery scommette su Abraham: "Con la cessione di Malen alla Roma..."

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Vigilia di Europa League in casa Aston Villa . La formazione di Birmingham sfida domani (giovedì 29 gennaio) tra le mura amiche del ' Villa Park ' gli austriaci del Salisburgo nell'ottava e ultima giornata della fase a campionato della seconda competizione continentale per club. L'obiettivo del Villa , attualmente in vetta alla classifica a pari merito con il Lione , è quello di chiudere la prima fase della competizione con una vittoria. Sulla sfida di domani, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli inglesi, Unai Emery , che ha toccato diversi temi, tra i quali il ritorno a Birmingham di Tammy Abraham dopo 7 anni.

Aston Villa, Emery scommette su Abraham: "Siamo entusiasti del suo ritorno"

L'allenatore spagnolo ha elogiato il nuovo attaccante dell'Aston Villa (alla Roma tra il 2021 e 2024), di ritorno in Inghilterra dopo l'esperienza in Turchia con la maglia del Besiktas: "Il ritorno di Abraham? Lo conoscete. Giocava qui sette anni fa", sottolinea Emery che poi menziona anche Donyell Malen, punta titolare nella Roma di Gian Piero Gasperini: "Quando abbiamo lasciato partire Malen, Tammy era uno dei profili che avevamo puntato", svela l'ex tecnico, tra le altre, dell'Arsenal e del Psg. "ll nostro obiettivo era avere due attaccanti di ruolo insieme a Ollie Watkins. Siamo davvero entusiasti di come potrà aiutarci". Tammy, così come un altro ex romanista, Leon Bailey, non potranno però scendere in campo domani in Europa League: i due giocatori saranno infatti a disposizione di Emery dagli ottavi di finale in poi.