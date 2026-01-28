Aston Villa, Emery scommette su Abraham: "Con la cessione di Malen alla Roma..."
BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Vigilia di Europa League in casa Aston Villa. La formazione di Birmingham sfida domani (giovedì 29 gennaio) tra le mura amiche del 'Villa Park' gli austriaci del Salisburgo nell'ottava e ultima giornata della fase a campionato della seconda competizione continentale per club. L'obiettivo del Villa, attualmente in vetta alla classifica a pari merito con il Lione, è quello di chiudere la prima fase della competizione con una vittoria. Sulla sfida di domani, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli inglesi, Unai Emery, che ha toccato diversi temi, tra i quali il ritorno a Birmingham di Tammy Abraham dopo 7 anni.
L'allenatore spagnolo ha elogiato il nuovo attaccante dell'Aston Villa (alla Roma tra il 2021 e 2024), di ritorno in Inghilterra dopo l'esperienza in Turchia con la maglia del Besiktas: "Il ritorno di Abraham? Lo conoscete. Giocava qui sette anni fa", sottolinea Emery che poi menziona anche Donyell Malen, punta titolare nella Roma di Gian Piero Gasperini: "Quando abbiamo lasciato partire Malen, Tammy era uno dei profili che avevamo puntato", svela l'ex tecnico, tra le altre, dell'Arsenal e del Psg. "ll nostro obiettivo era avere due attaccanti di ruolo insieme a Ollie Watkins. Siamo davvero entusiasti di come potrà aiutarci". Tammy, così come un altro ex romanista, Leon Bailey, non potranno però scendere in campo domani in Europa League: i due giocatori saranno infatti a disposizione di Emery dagli ottavi di finale in poi.