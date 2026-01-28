Gasperini: "Ferguson sfortunato. Liste Uefa? La formula va rivista". E su Tsimikas...

Gasperini: "La priorità resta il campionato. Ferguson sfortunato"

"Cercheremo di far risultato, noi siamo comunque qualificate tra le prime 24, ma saremo più felici tra le prime 8. Ma ripeto, la priorità è al campionato in questo momento della stagione. Dybala? Oggi non posso fare una valutazione. È uscito dalla partita contro il Milan con un piccolo problema. Ieri stava molto meglio, oggi ha un po' fastidio. Dovbyk ha dovuto fare questo intervento e starà fuori per mesi, Arena ha 16 anni ed ha fatto un esordio bellissimo ma non è giusto che si rientri in queste problematiche. Malen dispiace un po' per le liste e poi mi dispiace tanto per Ferguson: si è procurato un problema nell’ultima partita proprio all’ultimo minuto, sicuramente non è un ragazzo fortunato. Roma tra le favorite? Abbiamo sempre cercato di far bene sin dall'inizio, il nostro obiettivo è stato quello di giocarle tutte al meglio. Abbiamo avuto un inizio clamoroso con i tre rigori sbagliati... Poi siamo cresciuti col tempo. Adesso, mantenendo un'ottima stabilità difensiva, siamo migliorati anche in avanti. Il Panathinaikos in Europa ha fatto un ottimo percorso, una squadra che sa stare bene in campo e che come noi ha difficoltà di organico. Noi faremo il massimo per ottenere la qualificazione diretta, ma non mi preoccupa giocare un turno in più: noi siamo cresciuti giocando. Non lo ritengo un problema enorme questo. Benitez? Ci siamo conosciuti nel tempo, un allenatore vincente in tanti paesi. Sarà un bello scontro

Tsimikas resta alla Roma: "Voglio far parte di questa squadra"

Tsimikas, presente con Gasperini in conferenza stampa, conferma che resterà alla Roma: "Sono molto concentrato sulla Roma, voglio far parte di questa squadra e migliorare. Abbiamo sentito molte notizie ma è meglio che chiudiamo le orecchie. Sono qua e voglio dare il meglio di me stesso. Io cerco di dare il meglio di me stesso e, ogni volta che il mister mi dà l’occasione, cerco di sfruttarla. Roma? I tifosi sono molto attivi, ci aiutano. Noi saremo concentrati sul nostro gioco: vogliamo assolutamente vincere domani per migliorare la nostra posizione. Incidente dei tifosi del PAOK? Io non ho parole, davvero non ho parole per esprimere quanto sia stato un lutto così grande ed estremamente triste per tutti i greci".

