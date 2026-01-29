El Aynaoui si riprende la Roma: insieme a Cristante per sognare i gol di Pisilli in Europa League

Un buco enorme. Ad Atene l'emergenza non è solo in attacco , ma anche a centrocampo . Il motivo? Manca Koné , uno dei fedelissimi di Gasperini , blindato in estate dopo il pressing a vuoto dell’ Inter e messo su un piedistallo fino allo stop contro il Milan . Il francese sta facendo i conti con una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra (non uno strappo, come inizialmente ipotizzato) e resterà ai box per circa un mese. La trasferta contro il Panathinaikos è la prima di una lunga serie che salterà. Senza Koné , Gasperini non ha molte alternative a disposizione. La strada più percorribile porta alla conferma di Cristante accanto a El Aynaoui , con i due che agiranno da dighe in mezzo al campo per garantire equilibrio e protezione alla difesa . Avrà spazio anche Pisilli , forse spostato più vicino alla porta (ma non è escluso il 3-5-2), in una posizione avanzata , dove potrà esprimere al meglio le sue qualità, soprattutto se riuscirà a sfruttare i suoi tempi di inserimento negli ultimi metri.

Roma, il ritorno di El Aynaoui da titolare

Per El Aynaoui si tratta di un ritorno da titolare dopo un mese e mezzo di assenza: complessivamente ha saltato 9 gare tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Potevano essere di meno, ma non di più. L’ultima partita l’aveva giocata proprio in una trasferta lontana dall’Italia, precisamente in Scozia, contro i Glasgow Rangers. Era metà dicembre e si avvicinava la sfida al Como in campionato. Il centrocampista, comunque, è un habitué in Europa: conosce bene i ritmi e le insidie della competizione. Anche perché ha giocato (quasi) tutte le volte di giovedì, tranne la scorsa settimana contro lo Stoccarda. Dopo l’esperienza in Coppa d’Africa - chiusa nella stranissima finale contro il Senegal - è rientrato alla base, seguendo da lontano l’esplosione di Pisilli, che in queste settimane ha guadagnato sempre più spazio e fiducia. Prima di partire in direzione Marocco, El Aynaoui era la terza scelta, il primo cambio da spendere per far rifiatare Koné o Cristante. In Coppa d’Africa ha convinto, è diventato un leader dello spogliatoio, un beniamino dei tifosi, ma ha perso terreno inevitabilmente dentro le mura di Trigoria. Ora quel terreno vuole riprenderselo. Magari attraverso una prestazione convincente. L’Europa League, del resto, è il suo terreno di caccia preferito. Qui ha preso le misure con il calcio che vuole Gasperini. La maglia da titolare ritrovata sa di rilancio per El Aynaoui, chiamato a mettere corsa e fiato nella manovra della Roma.