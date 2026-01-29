Mancini incredulo, non ci sta dopo il rosso: va subito in panchina per rivedere il fallo

La sua partita è durata meno di un quarto d'ora. Gianluca Mancini è stato espulso dall'arbitro Munuera nel corso della gara con il Panathinaikos, ultima giornata della fase campionato di Europa League. Il difensore giallorosso è stato sanzionato dal direttore di gara (dopo richiamo del Var) per un intervento ai danni di Pantovic , lanciato verso l'area di rigore della Roma.

Mancini, la reazione in panchina dopo il rosso

L'arbitro lo aveva inizialmente ammonito, ma dopo aver rivisto le immagini, ha trasformato il cartellino giallo in espulsione. Una volta lasciato il campo, Mancini è tornato in panchina e, visibilmente contrariato dalla decisione aribitrale, ha voluto rivedere le immagini del contatto che ha portato alla sua espulsione.