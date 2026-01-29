Il Lione vince e blinda il primato, rimonta clamorosa dell'Aston Villa. Bene Porto e Betis

Va in archivio anche l'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Europa League . Non solo le italiane in campo, con Porto e Betis che fanno la voce grossa contro Rangers e Feyenoord. Bene il Celtic , che liquida senza troppi problemi la pratica Utrecht, e il Nottingham Forest , che supera tra le mura amiche la sorpresa Ferencvaros. Aston Villa , vittoria clamorosa contro il Salisburgo, mentre il Lione di Fonseca batte in rimonta il PAOK e blinda il primato in classifica, grazie alle reti di Himbert e Merah .

Europa League: vincono Porto, Betis e Celtic. Poker del Nottingham

I gol di Mora e Moura, accompagnati dall'autorete di Fernandez, vanificano l'iniziale vantaggio dei Rangers, firmato Gassama, e consentono al Porto di vincere in rimonta al "Do Dragao". Antony ed Ezzalzouli, invece, trascinano il Betis contro il Feyenoord, eliminato dall'Europa League nonostante la marcatura di Tengstedt. Vince il Celtic, con Nygren, Engels e Trusty che fanno volare i biancoverdi, complice l'autogol di Viergever. Inutili ai fini del risultato le reti di de Wit e Blake. Non sbaglia il Midtjylland, che ha la meglio sulla Dinamo Zagabria con Simsir e Bak nella ripresa. Poker del Nottingham Forest, che asfalta il Ferencvaros con la doppietta di Igor Jesus, l'autogol di Otvos e il rigore di McAtee.

Aston Villa, rimonta clamorosa. Pirotecnica vittoria dello Stoccarda

Rimonta clamorosa dell'Aston Villa, che si lascia infilare da Konate e Yeo ma riesce a ribaltarla con Rogers, Mings e Jimoh-Aloba. Viktoria Plzen corsaro a Basilea grazie al gol partita di Panos, mentre il penalty di Giroud regala una vittoria di misura al 92' al Lille contro il Friburgo. A Bucarest, Cisotti risponde a Yuksek e permette alla Steaua di pareggiare i conti contro il Fenerbahce. 0-0 tra Go Ahead Eagles e Braga, mentre un gol di Kiteishvili nel finale regala un successo allo Sturm Graz, vittorioso contro il Brann. Pirotecnico 3-2 tra Stoccarda e Young Boys, con Undav, Demirovic e Andres che rendono vani i gol di Gigovic e Lauper. Pareggio tra Stella Rossa e Celta Vigo, con Bruno Duarte che risponde a Lopez in extremis. Ko il Nizza in Bulgaria, vince il Ludogorets con Stanic. Il Genk, invece, rifila un 2-1 al Malmo, con Heymans e Karetsas che annullano il vantaggio targato Ali.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA FASE CAMPIONATO DI EUROPA LEAGUE