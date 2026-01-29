23:55

Ziólkowski: "Felice per il mio primo gol con la Roma"

Ziólkowski a Sky: "Sono molto contento per questo primo gol. Spero non sia l'ultimo. Spero sia solo l'inizio. Ho avuto delle opportunità nel primo tempo che non ho sfruttato. Lavoro tanto con lo staff anche sui colpi di testa e oggi è andata bene, mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Non abbiamo fatto vedere il nostro calcio migliore, ma abbiamo lottato tutti fino alla fine dando il massimo in campo. Spero che i nostri tifosi abbiano apprezzato".

23:45

Tutto sul sorteggio di Europa League

E ora non resta che attendere il sorteggio per conoscere gli abbinamenti. TUTTI I DETTAGLI

23:37

Roma agli ottavi, tifosi scatenati sui social

Roma agli ottavi con il brivido: Mancini, Ziolkowski e Gasperini, i tifosi si scatenano con i meme. Ironie e fotomontaggi per celebrare il passaggio diretto agli ottavi di finale dopo il pareggio contro il Panathinaikos: ecco i migliori dal web. SFOGLIA LA GALLERY

23:28

Gasperini su Dybala: "Dobbiamo avere pazienza fino a domani"

Gasperini in conferenza stampa: "Dybala? Le sue condizioni le sapremo domani mattina. Non sono così fiducioso nell’immediato, tipo Udine. Spero che recuperi molto presto perché è un giocatore fondamentale per noi ma anche per Malen perché hanno un ottimo feeling. Dobbiamo avere pazienza fino a domani".

23:20

Europa League, tutti i risultati dell'ultima giornata della Fase Campionato

Europa League, tutti i risultati dell'ultima giornata della Fase Campionato. CONSULTA I RISULTATI

23:17

Gasperini: "Non so se siamo tra le favorite, playoff non sarebbero stati un dramma"

Gasperini: "Non so se siamo tra le favorite. Giocare altre due partite non sarebbe stato un dispiacere. Giocando siamo cresciuti. Sento alle volte delle cose esagerate, che se non si fosse andati agli ottavi sarebbe successo chissà cosa. Giocare due partite in più non è un problema, se non per il rischio di infortuni. Fosse per me giocherei molto di più ma allenerei molto meno. Alle volte anche i giocatori preferiscono scendere in campo che allenarsi (ride). Gli allenamenti molto spesso sono partite. Le partite sono il modo principale per migliorarsi. Siamo in un periodo in cui non segniamo tantissimo, ma segniamo. Siamo cresciuti. In inferiorità numerica oggi è stata dura. Diventa tutto più difficile".

23:14

Gasperini dopo Panathinaikos-Roma: "Gruppo straordinario"

Gasperini a Sky dopo Panathinaikos-Roma: "Parlo prima di Orsolini? Dai, rispetto per l'anzianità (ride). Questo gruppo è stato straordinario sempre, fin dall'inizio. Poi è chiaro che ci vuole anche l'episodio. Siamo andati in svantaggio per un retropassaggio, ma alla fine siamo riusciti a pareggiare. Ziólkowski è stato bravissimo, ha fatto davvero un bel gol. Lanciare i giovani una fatica? No. Ho sempre un nucleo molto responsabile sia a Bergamo sia a Roma. Tutti danno sempre fiducia e una parola di sostegno ai ragazzi, trasmettono il loro DNA. Oltre a quello che posso fare io sono un'iniezione e di professionalità per i ragazzi".

23:11

Europa League: Roma agli ottavi, ma quanta fatica!

Roma agli ottavi di Europa League, ma quanta fatica. RIVIVI LA DIRETTA

23:04

Europa League, la classifica

Europa League, la classifica finale della fase campionato: Roma ottava. CONSULTA LA CLASSIFICA

22:59

La Roma pareggia ad Atene, giallorossi agli ottavi di Europa League

La Roma chiude all'ottavo posto la Fase Campionato di Europa League. Ziólkowski firma un pari preziosissimo ad Atene contro il Panathinaikos, in superiorità numerica per più di un'ora e passato momentaneamente in vantaggio grazie a un gol di Taborda: a breve tutte le dichiarazioni post gara di Gian Piero Gasperini.

Stadio Olimpico - Atene