Perché l'arbitro di Panathinaikos-Roma compie un grave l’errore sul giallo a Mancini

Ci sarà un motivo se lo spagnolo Juan Martínez Munuera ha solo due gare in Champions, 3 in Europa League e 2 in Conference nonostante sia internazio-nale da 11 anni (gennaio 2015). Non benissimo dal punto di vista disciplinare (il giallo dato inizialmente a Mancini è grave, manca un cartellino per Touba), anche sull’aspetto tecnico paga qualcosa.