venerdì 30 gennaio 2026
Perché l'arbitro di Panathinaikos-Roma compie un grave l’errore sul giallo a Mancini

Scelta cervellotica quella del signor Munuera, salvato dalla chiamata del Var. Regolare il gol dei greci
Edmondo Pinna
2 min
TagsRomaPanathinaikosMoviola

Ci sarà un motivo se lo spagnolo Juan Martínez Munuera ha solo due gare in Champions, 3 in Europa League e 2 in Conference nonostante sia internazio-nale da 11 anni (gennaio 2015). Non benissimo dal punto di vista disciplinare (il giallo dato inizialmente a Mancini è grave, manca un cartellino per Touba), anche sull’aspetto tecnico paga qualcosa.

Una follia il giallo a Mancini

Difficile immaginare il processo mentale che ha portato Munuera ad estrarre il giallo nei confronti di Mancini, l’ingenuità del difensore giallorosso è pari alla chiarezza del suo intervento da cartellino rosso. Pantolic usa benissimo il corpo, si fa scivolare dietro Mancini che rimane così tagliato fuori, davanti c’è solo Gollini. In casi come questi, il mancato possesso del pallone (unico dei quattro parametri del Dogso non presente ieri sera ad Atene) viene superato dalla possibilità di entrarne in possesso nell’immediatezza.

 

 

Regolare il gol dei greci

E’ regolare la rete di Taborda: al momento del tocco in avanti di Touba, infatti, è in fuorigioco geografica ma prima Pisilli (che calcia verso la propria area) e poi il colpo di testa di Ghilardi (assolutamente una giocata, è nel pieno controllo del proprio corpo e non c’è pressing degli avversari) ne sanano la posizione.

Voto: 5

VAR: Villanueva 6,5

Non ci voleva Einstein per chiamare l’arbitro all’OFR per il rosso a Mancini.

©riproduzione riservata

 

Tutte le news di Europa League

