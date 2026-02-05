Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
Bologna, ecco la nuova lista per l'Europa League: escluso De Silvestri

La squadra di Vincenzo Italiano ha comunicato alla Uefa i giocatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta della competizione
1 min
Bologna Europa League

Conclusa la fase di campionato dell'Europa League, per il Bologna è il momento di pensare ai play-off, che giocherà contro il Brann, squadra norvegese. La prima gara si svolgerà lontano dalle mura amiche del Dall'Ara di Bologna. In vista delle due partite che si svolgeranno il 19 ed il 26 febbraio, il Bologna ha diramato la lista di giocatori che prenderanno parte alle due sfide.

Bologna, due esclusi dalla lista Uefa: ecco chi

Di seguito, ecco i 30 scelti da Vincenzo Italiano per le due sfide con il Brann: 1 Skorupski, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 17 Mario, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 23 Sohm, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 70 Baroncioni, 71 Lai, 72 Happonen, 73 Castaldo, 74 Negri, 82 Franceschelli. I due esclusi, sono il norvegese ex brann, Helland, e l'ex capitano De Silvestri.

