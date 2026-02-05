Bologna, ecco la nuova lista per l'Europa League: escluso De Silvestri
Conclusa la fase di campionato dell'Europa League, per il Bologna è il momento di pensare ai play-off, che giocherà contro il Brann, squadra norvegese. La prima gara si svolgerà lontano dalle mura amiche del Dall'Ara di Bologna. In vista delle due partite che si svolgeranno il 19 ed il 26 febbraio, il Bologna ha diramato la lista di giocatori che prenderanno parte alle due sfide.
Bologna, due esclusi dalla lista Uefa: ecco chi
Di seguito, ecco i 30 scelti da Vincenzo Italiano per le due sfide con il Brann: 1 Skorupski, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 17 Mario, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 23 Sohm, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 70 Baroncioni, 71 Lai, 72 Happonen, 73 Castaldo, 74 Negri, 82 Franceschelli. I due esclusi, sono il norvegese ex brann, Helland, e l'ex capitano De Silvestri.