Italiano: "Importante vincere oggi. Adesso speriamo di espugnare il Dall'Ara..."

Italiano dopo Brann-Bologna: "Era importante vincere oggi, adesso speriamo di espugnare il Dall'Ara..."

Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Brann-Bologna: "Ci siamo adeguati perché sapevamo di trovare un terreno un po' così. Siamo riusciti a vincerla e portarla a casa e adesso abbiamo un vantaggio di un gol. Era importante vincere oggi, i ragazzi hanno dimostrato una grande unione. Abbiamo perso tanto terreno in campionato, e adesso quello dovrà essere il nostro obiettivo. Permettetemi una battuta: speriamo adesso di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione quando giochiamo in casa".

Italiano elogia Castro

Sulla prestazione di Santiago Castro, Italiano non ha potuto non spendere parole al miele: "È un piacere avere ragazzi come lui, ovunque si trovi chiacchiera sempre di calcio. Ha iniziato a far gol con continuità e speriamo continui così. Ha un'educazione incredibile, è un uomo squadra. Si sacrifica tanto durante la partita, e oggi ha fatto un gran gol. Il trend? Abbiamo ridato un po' di entusiasmo al gruppo dopo queste due vittorie consecutive. Giocare ogni tre giorni non è sempre facile, perché bisogna saper archiviare velocemente anche le sconfitte. Ultimamente stiamo concedendo poco, siamo molto più attenti rispetto a qualche partita fa".