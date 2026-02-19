Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italiano: "Importante vincere oggi. Adesso speriamo di espugnare il Dall'Ara..."

Le dichiarazioni del tecnico del Bologna a margine del successo maturato in Norvegia contro il Brann, in occasione dell'andata dei playoff di Europa League
2 min
TagsEuropa LeagueitalianoBologna

Il Bologna di Vincenzo Italiano si aggiudica il primo round del doppio confronto con il Brann, vincendo in Norvegia grazie al gol partita di Santiago Castro. Al termine del match, tutta la soddisfazione del tecnico degli emiliani, che si è già proiettato ai prossimi impegni che attendono la formazione rossoblù.

Italiano dopo Brann-Bologna: "Era importante vincere oggi, adesso speriamo di espugnare il Dall'Ara..."

Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Brann-Bologna: "Ci siamo adeguati perché sapevamo di trovare un terreno un po' così. Siamo riusciti a vincerla e portarla a casa e adesso abbiamo un vantaggio di un gol. Era importante vincere oggi, i ragazzi hanno dimostrato una grande unione. Abbiamo perso tanto terreno in campionato, e adesso quello dovrà essere il nostro obiettivo. Permettetemi una battuta: speriamo adesso di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione quando giochiamo in casa".

Italiano elogia Castro

Sulla prestazione di Santiago Castro, Italiano non ha potuto non spendere parole al miele: "È un piacere avere ragazzi come lui, ovunque si trovi chiacchiera sempre di calcio. Ha iniziato a far gol con continuità e speriamo continui così. Ha un'educazione incredibile, è un uomo squadra. Si sacrifica tanto durante la partita, e oggi ha fatto un gran gol. Il trend? Abbiamo ridato un po' di entusiasmo al gruppo dopo queste due vittorie consecutive. Giocare ogni tre giorni non è sempre facile, perché bisogna saper archiviare velocemente anche le sconfitte. Ultimamente stiamo concedendo poco, siamo molto più attenti rispetto a qualche partita fa".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Italiano, serenità ritrovataBologna, la nuova lista Uefa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS