Massara e l'amarezza per il sorteggio della Roma: "C'è rammarico per il ranking. E l'atmosfera..."

Europa League: il possibile percorso della Roma

La Roma pesca il Bologna, il commento di Massara

Questo il commento a caldo di Frederic Massara: "Un po' un peccato perché si potrebbe perdere un po' quel fascino dell'atmosfera europea - ha detto il direttore sportivo della Roma ai microfoni di 'Sky Sport' -, ma la posta in palio è molto grande e la affronteeremo al meglio. Il rammarico poi è anche per il ranking, perché questo non favorisce l'Italia".

Roma contro Bologna negli ottavi di Europa League: date e orari

Gli elogi ai rossoblù e le parole su Malen

Ma al di là delle considerazioni ambientali e dei discorsi legati al calcio italiano, Massara ha messo in guardia la Roma sul valore dell'avversaria: "Sarà un bello spettacolo. Il Bologna è una squadra forte, che ora è in salute e sta tornando sui livelli della scorsa stagione. Saranno due sfidi difficili e bellissime, siamo contenti di giocarle". E il focus sui rossoblù non si è spostato nemmeno quando ha risposto a una domanda su Malen, nuovo idolo dei tifosi giallorossi: "Ha avuto un impatto positivo - ha sottolinato il direttore sportivo giallorosso -, ma anche nel Bologna ci sono tanti giocatori di valore e dovremo fare molta attenzione".