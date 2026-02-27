Massara e l'amarezza per il sorteggio della Roma: "C'è rammarico per il ranking. E l'atmosfera..."
NYON (SVIZZERA) - Il sorteggio di Nyon ha 'regalato' un doppio derby italiano alla Roma di Gian PIero Gasperini, che negli ottavi di finale dell'Europa League se la dovrà vedere con il Bologna di Vincenzo Italiano. Un accoppiamento che ha lasciato un po' di amaro in bocca in casa giallorossa, dove tutti avrebbero preferito pescare i belgi del Genk.
Europa League: il possibile percorso della Roma
La Roma pesca il Bologna, il commento di Massara
Questo il commento a caldo di Frederic Massara: "Un po' un peccato perché si potrebbe perdere un po' quel fascino dell'atmosfera europea - ha detto il direttore sportivo della Roma ai microfoni di 'Sky Sport' -, ma la posta in palio è molto grande e la affronteeremo al meglio. Il rammarico poi è anche per il ranking, perché questo non favorisce l'Italia".
Roma contro Bologna negli ottavi di Europa League: date e orari
Gli elogi ai rossoblù e le parole su Malen
Ma al di là delle considerazioni ambientali e dei discorsi legati al calcio italiano, Massara ha messo in guardia la Roma sul valore dell'avversaria: "Sarà un bello spettacolo. Il Bologna è una squadra forte, che ora è in salute e sta tornando sui livelli della scorsa stagione. Saranno due sfidi difficili e bellissime, siamo contenti di giocarle". E il focus sui rossoblù non si è spostato nemmeno quando ha risposto a una domanda su Malen, nuovo idolo dei tifosi giallorossi: "Ha avuto un impatto positivo - ha sottolinato il direttore sportivo giallorosso -, ma anche nel Bologna ci sono tanti giocatori di valore e dovremo fare molta attenzione".