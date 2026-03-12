La frecciata di Italiano all'arbitro di Bologna-Roma: "N'Dicka tirava maglie, gli ha permesso tutto..."

INVIATA BOLOGNA - Lorenzo Pellegrini risponde a Federico Bernardeschi e nega una vittoria importante al Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna ride: "Come ho detto a Bernardeschi, se avessimo giocato sempre così, anche in campionato... Abbiamo giocato bene, fatto un'ottima partita e ora ce la giocheremo al ritorno, dove è tutto aperto. Speriamo di riproporci, anche in campionato, con questo spirito". Sul passaggio del turno, Italiano ammette: "Questo risultato ci fa sperare, volevamo un risultato aperto, diciamo 51-49 per la Roma, visto i 60mila che troveremo lì. Cercheremo di fare il possibile".

Italiano: "Sono combattuto perché..."

Italiano ha poi aggiunto: "È vero che sono combattuto, da una parte l'orgoglio di questa partita, dall'altra il rammarico per quello che non abbiamo fatto in altre occasioni. Fossimo sempre stati così. L'arbitro è stato un po' troppo permissivo nei confronti di N'Dicka, gli ha consentito di tirare maglie... E anche sul tocco di Malen su Freuler poteva starci un fischio, ma in Europa spesso li interpretano così. Gasperini? Lo stimo, per il coraggio che dà alle proprie squadre". Lo stesso coraggio che lui chiede al Bologna: "C'è bisogno di grande qualità, più di oggi, e vedere di cosa siamo capaci. Il vecchio Bologna? Per l’intensità, per l’attenzione e per la qualità nel muovere la palla, soprattutto qui in casa, perché è inspiegabile quello che sta succedendo".