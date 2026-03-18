Wesley e l'espulsione col Como, la domanda gliela fa Gasperini: "Come stai?". Lui risponde così...
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roma-Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Wesley è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini. Inevitabile, però, tornare sulla contestatissima espulsione per somma di ammozione nello scontro Champions con il Como. Gasperini ha preso la palla al balzo, dopo la domanda posta a Wesley in merito all'episodio, e gli ha chiesto: "Come stai?". Risate per sdrammatizzare. Poi Wesley ha risposto: "A mio avviso non era assolutamente fallo. Ero ben consapevole di essere già ammonito e non volevo danneggiare la squadra. Appoggio un braccio sull'avversario, ma perchè mi stava letteralmente cadendo addosso. Ho ripetuto più volte che non ho commesso fallo. Mi è stato detto che dopo aver rivisto le immagini era fallo. Per me è un episodio grave e inaccettabile. Restando in parità numerica a e di risultato sarebbe stata un'altra partita".
Wesley prima di Roma-Bologna: "Non mi sento Cafù ma posso aiutare la squadra"
Wesley ha poi aggiunto: "Sono molto felice. Voglio continuare su questa strada e diventare un giocatore importante per la Roma. Cerco sempre di fare del mio meglio. Non mi sento un Cafù o un giocatore che trasforma la squadra, ma so che posso aiutarla. Ringrazio tutti, a partire da Gasperini che mi ha voluto qui. Mi ripeto sempre che se sono concentrato in campo, per l'avversario è più difficile superarmi in fase difensiva. Il mister mi chiede di non sbagliare passaggi e prendere le decisioni giuste. Voglio avere equilibrio e penso che sto migliorando tanto. Il gol nella prima giornata di campionato contro il Bologna? Ho un ricordo bellissimo. Penso di essere migliorato molto con il mio atteggiamento. Sto capendo sempre meglio il calcio italiano e punto a migliorare sempre di più, sia a destra sia a sinistra".
Wesley: "Teniamo tutto all'Europa League"
Wesley sull'Europa League: "Tutti teniamo a questa comptizione, a questo obiettivo. Giocare le coppe europee era uno dei miei grandi sogni. Sono impegni che richiedono oltre il cento per cento della concentrazione. Domani dobbiamo farci trovare pronti perché è una partita importantissima per tutto l'ambiente. Il duello con Bernardeschi? Molto forte, ha delle caratteristiche di grande valore, è stato un duello molto bello. In realtà non credo che ci sono stati tantissimi duelli con lui all'andata perché, per la pressione e le uscite che facciamo; per le scalate, è il centrale che esce su di lui. Di grandi giocatori in quel ruolo ne abbiamo affrontati tanti, mi viene in mente Conceicao. Non so se è il più forte che finora ho incontrato. Di certo Bernardeschi è molto pericoloso e dobbiamo essere pronti a sfidarlo".
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roma-Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Wesley è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini. Inevitabile, però, tornare sulla contestatissima espulsione per somma di ammozione nello scontro Champions con il Como. Gasperini ha preso la palla al balzo, dopo la domanda posta a Wesley in merito all'episodio, e gli ha chiesto: "Come stai?". Risate per sdrammatizzare. Poi Wesley ha risposto: "A mio avviso non era assolutamente fallo. Ero ben consapevole di essere già ammonito e non volevo danneggiare la squadra. Appoggio un braccio sull'avversario, ma perchè mi stava letteralmente cadendo addosso. Ho ripetuto più volte che non ho commesso fallo. Mi è stato detto che dopo aver rivisto le immagini era fallo. Per me è un episodio grave e inaccettabile. Restando in parità numerica a e di risultato sarebbe stata un'altra partita".