Wesley e l'espulsione col Como, la domanda gliela fa Gasperini: "Come stai?". Lui risponde così...

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roma-Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Wesley è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini. Inevitabile, però, tornare sulla contestatissima espulsione per somma di ammozione nello scontro Champions con il Como. Gasperini ha preso la palla al balzo, dopo la domanda posta a Wesley in merito all'episodio, e gli ha chiesto: "Come stai?". Risate per sdrammatizzare. Poi Wesley ha risposto: "A mio avviso non era assolutamente fallo. Ero ben consapevole di essere già ammonito e non volevo danneggiare la squadra. Appoggio un braccio sull'avversario, ma perchè mi stava letteralmente cadendo addosso. Ho ripetuto più volte che non ho commesso fallo. Mi è stato detto che dopo aver rivisto le immagini era fallo. Per me è un episodio grave e inaccettabile. Restando in parità numerica a e di risultato sarebbe stata un'altra partita".