Italiano cerca l'impresa contro la Roma: "Gasperini favorito. Bernardeschi non si discute e Lucumì..."

Alta la posta in palio per la Roma, ma anche per il Bologna: "Essendo un ottavo ce n'è di strada da fare per arrivare all’esito finale. È una partita importante, ti permette di continuare questo percorso affascinante. Non è una finale ma è una partita importante, che può darci un qualcosa in più per il finale di stagione. L'obiettivo era quello di essere dentro le competizioni a marzo-aprile. Spartiacque per noi non lo è: sappiamo chi siamo e il nostro valore, ma ci teniamo". Quando gli hanno chiesto se è d'accordo con Gasperini, che non si sente favorito , Italiano ha risposto così: “Ogni volta che si parla di un avversario, di un ambiente, di un lavoro degli altri sembra sempre che valga il detto 'l’erba del vicino è sempre più verde'. Loro per me hanno un valore più alto sotto tutti gli aspetti. Lo dimostra la classifica e i giocatori che hanno. Poi all’Olimpico tirano fuori sempre qualcosa in più. Ma sappiamo che si parte da un risultato di parità, bisognerà giocare a viso aperto. La grande intensità e la qualità faranno la differenza. Noi dovremo dare il triplo di quello che possiamo dare”.

La vittoria nei playoff festeggiata con una torta

Il tecnico del Bologna ha parlato poi del valore che ha questo ottavo di finale per lui e per la squadra: "Dobbiamo essere realisti. L’obiettivo primario era superare il primo turno. Ora ci giochiamo un ottavo e il Bologna da tanti anni non giocava queste gare. Io e i ragazzi siamo felicissimi e abbiamo festeggiato il passaggio del turno con una grande torta. L’Europa League è una competizione tosta, con squadre di grandissimo valore. Qui si iniziano a incontrare squadre al top come Porto, Aston Villa, Stoccarda o Lione”. Italiano ha ammesso poi che farà dei calcoli, considerando l'ipotesi dei tempi supplementari: "I calcoli li faccio in tutte le partite e figuriamoci domani, in una gara che può andare oltre ai 90'. Quella dell'andata è stata una partita bella, intensa e tirata, con grande ritmo come tutte quelle in cui ho sfidato Gasperini. Se saremo bravi non subiremo la loro aggressività e saremo capaci di controbattere, abbiamo poi gente in panchina che ci può dare una mano. Il primo pensiero è comunque gestire i primi 90' cercando di fare il massimo che possiamo fare, poi c'è chi sarà pronto a subentrare. Ma abbiamo corsa, gamba e qualità".