Italiano cerca l'impresa contro la Roma: "Gasperini favorito. Bernardeschi non si discute e Lucumì..."
ROMA - Dopo l'1-1 nel primo round andato in scena al Dall'Ara è giunta l'ora della verità in Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano, chiamato a conquistarsi il pass per i quarti all'Olimpico nel ritorno del derby italiano contro la Roma in programma domani (giovedì 19 marzo, ore 21). E alla vigilia della partita il tecnico rossoblù ha parlato in conferenza stampa (come fatto qualche ora prima anche dal collega giallorosso Gian Piero Gasperini), accompagnato dal portiere Federico Ravaglia che sostituirà l'infortunato Lucasz Skorupski (ex romanista, stagione finita per lui).
Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna
Uno stadio, l'Olimpico, che a Italiano ricorda il trionfo (contro il Milan) nella finale dell'ultima edizione della Coppa Italia: "Quella partita ci ha permesso di qualificarci a questa Europa League - ha detto il tecnico del Bologna -. È un ricordo bello, indelebile. Quella serata, con quella gioia e quella coppa, resterà per sempre un ricordo bellissimo. Ci ha permesso di presentarci a questa competizione che abbiamo onorato. Ora giochiamo contro una squadra forte, in un ambiente caldissimo e cercheremo di dire la nostra per quello che abbiamo fatto, preparato. Faremo di tutto per mettere in difficoltà l’avversario”. Una domanda poi sull'ambiente che ci sarà sugli spalti: “Quando si incontra la Roma in casa c’è sempre un sapore diverso, dall’arrivo allo stadio a ciò che c’è dentro l’Olimpico. Sappiamo cosa andremo a trovare. Siamo adulti, vaccinati, conosciamo questi ambienti e sono convinto non ci faremo intimorire. Poi giocheremo una partita intensa, con grande ritmo e dovremo mettere tanta qualità. Con Gasperini ci sarà una partita di grande intensità, non-stop. Ci faremo trovare pronti”.
La 'replica' dell'allenatore rossoblù a Gasperini
Alta la posta in palio per la Roma, ma anche per il Bologna: "Essendo un ottavo ce n'è di strada da fare per arrivare all’esito finale. È una partita importante, ti permette di continuare questo percorso affascinante. Non è una finale ma è una partita importante, che può darci un qualcosa in più per il finale di stagione. L'obiettivo era quello di essere dentro le competizioni a marzo-aprile. Spartiacque per noi non lo è: sappiamo chi siamo e il nostro valore, ma ci teniamo". Quando gli hanno chiesto se è d'accordo con Gasperini, che non si sente favorito, Italiano ha risposto così: “Ogni volta che si parla di un avversario, di un ambiente, di un lavoro degli altri sembra sempre che valga il detto 'l’erba del vicino è sempre più verde'. Loro per me hanno un valore più alto sotto tutti gli aspetti. Lo dimostra la classifica e i giocatori che hanno. Poi all’Olimpico tirano fuori sempre qualcosa in più. Ma sappiamo che si parte da un risultato di parità, bisognerà giocare a viso aperto. La grande intensità e la qualità faranno la differenza. Noi dovremo dare il triplo di quello che possiamo dare”.
La vittoria nei playoff festeggiata con una torta
Il tecnico del Bologna ha parlato poi del valore che ha questo ottavo di finale per lui e per la squadra: "Dobbiamo essere realisti. L’obiettivo primario era superare il primo turno. Ora ci giochiamo un ottavo e il Bologna da tanti anni non giocava queste gare. Io e i ragazzi siamo felicissimi e abbiamo festeggiato il passaggio del turno con una grande torta. L’Europa League è una competizione tosta, con squadre di grandissimo valore. Qui si iniziano a incontrare squadre al top come Porto, Aston Villa, Stoccarda o Lione”. Italiano ha ammesso poi che farà dei calcoli, considerando l'ipotesi dei tempi supplementari: "I calcoli li faccio in tutte le partite e figuriamoci domani, in una gara che può andare oltre ai 90'. Quella dell'andata è stata una partita bella, intensa e tirata, con grande ritmo come tutte quelle in cui ho sfidato Gasperini. Se saremo bravi non subiremo la loro aggressività e saremo capaci di controbattere, abbiamo poi gente in panchina che ci può dare una mano. Il primo pensiero è comunque gestire i primi 90' cercando di fare il massimo che possiamo fare, poi c'è chi sarà pronto a subentrare. Ma abbiamo corsa, gamba e qualità".
Le parole di Italiano ai microfoni di 'Sky Sport'
Dopo aver parlato in conferenza stampa Italiano lo ha fatto anche ai microfoni di 'Sky Sport': "È sempre emozionante partecipare a una competizione del genere e sfidare un'avversaria così importante. Dopo il ko con l'Aston Villa abbiamo reagito, onorandola con prestazioni di grande spessore e vittorie imporanti. Ora ci giochiamo questo ottavo in uno stadio fantastico, contro una squadra fortissima e in un ambiente caldissimo. Lo faremo a viso aperto, cercando di fare quello che sappiamo fare e sperando di riuscire a dare filo da torcere alla Roma. Come detto al termine della gara di andata serviranno qualità, grande spirito e personalità. Tutto quello che abbiamo mostrato nel nostro percorso, vincendo la Coppa Italia e arrivando fin qua".
Elogi per Lucumì e per Bernardeschi
Elogi poi a due colonne del suo Bologna: "Lucumì? Quanto tiene al massimo l'attenzione è un difensore di alto livello. Da quando è rientrato da un piccolo fastidio è tornato a fare grandi partite e a guidare i compagni, dandoci grande solidità. Bernardeschi? È bastato metterlo di nuovo in condizione e fargli riprendere il ritmo che già conosceva. Poi il suo mancino, le sue giocate, la sua fisicità quando va in conduzione di palla, lo sprint e lo scatto fanno la differenza. Ora sta venendo fuori con prestazioni di alto livello, di qualità e condite da gol importanti. Ha vinto scudetti, trofei ed è un campione d'Europa, gente come lui non soffre dal punto di vista emotivo in queste partite e in un palcoscenico che conosce bene". A concludere ancora una domanda sull'ambiente dell'Olimpico: "Quando hai uno stadio che spinge così forte si innalzano il ritmo e la velocità. Domani, come è stato prezioso il Dall'Ara per noi, lo sarà anche l'Olimpico per la Roma. Sarà comunque da stimolo anche per noi - ha chiosato Italiano -, che dovremo sostenere il ritmo e la velocità della partita".
Ravaglia, il pensiero per Skorupski e la frase sulle pressioni
Queste invece le parole di Ravaglia in conferenza stampa: "Pressioni? Giocare a questi livelli comporta il fatto di dover far fronte anche a questo, fa parte del nostro lavoro - ha detto il portiere del Bologna, che contro la Roma e fino a fine stagione sostituirà l'infortunato Skorupski -. Mi dispiace per Lucasz, che ha sempre dato tanto a questa squadra, io cercherò di giocarmi le mie carte al meglio sapendo che ho lavorato tanto per essere qua. Una bella opportunità e una partita importante per tutta la squadra, per il percorso che abbiamo fatto e per gli obiettivi che avevamo. L'abbiamo preparata bene e possiamo giocarcela. I rigori? Avrò modo di studiare con i preparatori".
ROMA - Dopo l'1-1 nel primo round andato in scena al Dall'Ara è giunta l'ora della verità in Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano, chiamato a conquistarsi il pass per i quarti all'Olimpico nel ritorno del derby italiano contro la Roma in programma domani (giovedì 19 marzo, ore 21). E alla vigilia della partita il tecnico rossoblù ha parlato in conferenza stampa (come fatto qualche ora prima anche dal collega giallorosso Gian Piero Gasperini), accompagnato dal portiere Federico Ravaglia che sostituirà l'infortunato Lucasz Skorupski (ex romanista, stagione finita per lui).
Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna
Uno stadio, l'Olimpico, che a Italiano ricorda il trionfo (contro il Milan) nella finale dell'ultima edizione della Coppa Italia: "Quella partita ci ha permesso di qualificarci a questa Europa League - ha detto il tecnico del Bologna -. È un ricordo bello, indelebile. Quella serata, con quella gioia e quella coppa, resterà per sempre un ricordo bellissimo. Ci ha permesso di presentarci a questa competizione che abbiamo onorato. Ora giochiamo contro una squadra forte, in un ambiente caldissimo e cercheremo di dire la nostra per quello che abbiamo fatto, preparato. Faremo di tutto per mettere in difficoltà l’avversario”. Una domanda poi sull'ambiente che ci sarà sugli spalti: “Quando si incontra la Roma in casa c’è sempre un sapore diverso, dall’arrivo allo stadio a ciò che c’è dentro l’Olimpico. Sappiamo cosa andremo a trovare. Siamo adulti, vaccinati, conosciamo questi ambienti e sono convinto non ci faremo intimorire. Poi giocheremo una partita intensa, con grande ritmo e dovremo mettere tanta qualità. Con Gasperini ci sarà una partita di grande intensità, non-stop. Ci faremo trovare pronti”.