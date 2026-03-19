Bologna-Aston Villa quarti Europa League: quando si gioca, orario e dove vederla in tv
Ai quarti di Europa League sarà Bologna contro Aston Villa. Dopo aver eliminato la Roma di Gian Piero Gasperini agli ottavi, grazie alla vittoria per 4-3 maturata dopo i tempi supplementari nella gara di ritorno dello stadio Olimpico (si ripartiva dall'1-1 dell'andata, 3-3 al termine dei novanta minuti regolamentari), la squadra di Vincenzo Italiano affronterà la formazione allenata da Unai Emery, che ha a sua volta avuto la meglio dei francesi del Lilla (1-0 in trasferta, 2-0 in casa).
Quando si gioca Bologna-Aston Villa: date e orari di andata e ritorno
Date ufficiali già stabilite dalla UEFA in vista dei quarti di finale di Europa League: l'andata è prevista per giovedì 9 aprile, mentre il ritorno è fissato il 16. Nella settimana che segue la domenica di Pasqua, la gara d'andata si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna. Sette giorni più tardi, giovedì 16, il doppio confronto si deciderà in occasione del match di ritorno al Villa Park di Birmingham. Orari da ufficializzare: i canonici, come da protocollo, sono le 18:45 e le ore 21.
Dove vedere Bologna-Aston Villa in diretta tv
Bologna-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Aston Villa, dove vedere la sfida di Europa League in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il doppio confronto tra Bologna e Aston Villa anche attraverso la webcronaca testuale delle due gare su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Ai quarti di Europa League sarà Bologna contro Aston Villa. Dopo aver eliminato la Roma di Gian Piero Gasperini agli ottavi, grazie alla vittoria per 4-3 maturata dopo i tempi supplementari nella gara di ritorno dello stadio Olimpico (si ripartiva dall'1-1 dell'andata, 3-3 al termine dei novanta minuti regolamentari), la squadra di Vincenzo Italiano affronterà la formazione allenata da Unai Emery, che ha a sua volta avuto la meglio dei francesi del Lilla (1-0 in trasferta, 2-0 in casa).
Quando si gioca Bologna-Aston Villa: date e orari di andata e ritorno
Date ufficiali già stabilite dalla UEFA in vista dei quarti di finale di Europa League: l'andata è prevista per giovedì 9 aprile, mentre il ritorno è fissato il 16. Nella settimana che segue la domenica di Pasqua, la gara d'andata si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna. Sette giorni più tardi, giovedì 16, il doppio confronto si deciderà in occasione del match di ritorno al Villa Park di Birmingham. Orari da ufficializzare: i canonici, come da protocollo, sono le 18:45 e le ore 21.