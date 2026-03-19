Bologna-Aston Villa quarti Europa League: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Dove vedere Bologna-Aston Villa in diretta tv

Bologna-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.