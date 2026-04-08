Europa League, Hernandez salva il Betis su rigore: 1-1 a Braga, la qualificazione si deciderà a Siviglia

BRAGA (PORTOGALLO) - Un gol per parte e pareggio tra Braga e Betis Siviglia nel match che ha aperto il programma dell' andata dei quarti di finale dell'Europa League , in cui resta ancora in corsa il Bologna di Vincenzo Italiano (che domani, 9 aprile, ospiterà l'Aston Villa al Dall'Ara).

Braga-Betis 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Braga subito avanti con Grillitsch

All'Estádio Municipal la gara si sblocca dopo appena 5' e a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Grillitsch che batte l'ex portiere romanista Pau Lopez sul corner calciato da Rodrigues, costretto poi da un infortunio a lasciare il posto a Moutinho (18'). Colpito a freddo, il Betis (privo di diversi big come Isco, Lo Celso e Junior Firpo) reagisce e prova a prendere in mano la partita, con capitan Bartra che conclude di testa sul palo (24') ed Ezzalzouli che un minuto dopo calcia addosso al portiere di casa Hornicek. Il Braga prova a colpire in ripartenza con Martinez (murato da Bartra al 32') e viene poi salvato di nuovo dall'estremo difensore ceco, bravo sulla 'velenosa' girata di testa di Hernandez (37') mentre sono di routine le parate sulle conclusioni troppo centrali di Fornals (41') e di Fidalgo (45').

Pari Betis con Hernandez su rigore

Si va al riposo con il Braga avanti di un gol e al rientro in campo nel Betis c'è il brasiliano Antony al posto dell'ex fiorentino Amrabat, che era stato ammonito. Il copione della gara non cambia, con gli spagnoli alla caccia del pari che arriva al 61', con Hernandez che trasforma il rigore conquistato Ezzalzouli (atterrato in area da Gorby). Pellegrini getta nella mischia anche Altimita e Deossa (fuori Fidalgo e Roca al 63') e poi Avila (fuori Hernandez all'82') mentre Vicens, tecnico spagnolo del Braga, aspetta il finale per le ultime mosse: dentro prima Dorgeles e Navarro (al 77' al posto di Martinez e Horta) e poi Tiknaz e Moscardo (fuori Grillitsch e Victor all'84'). L'ultimo brivido nel recupero (90+1'), quando il Betis sfiora il sorpasso con un sinistro al limite di Antony (palla a lato di poco): finisce 1-1, con la qualificazione alle semifinali che si deciderà a Siviglia tra otto giorni (giovedì 16 aprile), quando si saprà chi tra Betis e Braga andrà a sfidare la vincente del doppio confronto tra Friburgo e Celta Vigo.