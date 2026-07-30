Benfica-St Gallen di Europa League, guarda in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport
Tutto pronto all’Estadio da Luz per una notte europea che può già indirizzare la stagione del Benfica. Oggi 30 luglio, alle ore 21 italiane, la squadra di Marco Silva ospita il St. Gallen nel match di ritorno del secondo turno di qualificazione di Europa League. Il match sarà in onda gratuitamente in esclusiva italiana sul canale YouTube del Corriere dello Sport Stadio (visibile su questa pagina o direttamente sul nostro canale)
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