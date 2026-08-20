Europa League: il Besiktas di Italiano non sbaglia, vincono Benfica e Stella Rossa

La serata dedicata ai preliminari di Europa League si apre con le convincenti vittorie di Anderlecht e Jagiellonia , che liquidano senza troppi problemi le rispettive pratiche Kairat Almaty e Iberia 1999. L'autogol di Oksanen e le reti del tandem Ambros-Sikan premiano i belgi, mentre i polacchi travolgono i diretti avversari grazie alle marcature di Imaz, Agbonifo e Lozano, intervallate dalla sfortunata autorete di Alhassan. Successo di misura per il Salisburgo , corsaro sul campo degli svedesi del Mjallby: decisivo l'autogol di Pettersson al 91'.

Besiktas, Italiano non sbaglia: travolti i lituani del Kauno Zalgiris

Il Besiktas di Vincenzo Italiano, nel giorno dell'esordio ufficiale di Dusan Vlahovic, non fallisce la propria missione, rifilando un secco 3-0 ai lituani del Kauno Zalgiris, punito dalle reti di Oh Hyeon-Gyu, Murillo e Kokcu. 0-0 il finale tra Egnatia e Lillestrom, mentre il Lech Poznan ne fa addirittura sette agli svizzeri del Thun, dimostrando una superiorità a tratti imbarazzante, come testimoniano le firme di Walemark (doppietta), Sayyadmanesh, Skrzypczak, Murawski, Hakans e Gumny.

Ko il Trabzonspor di Salah, vincono Benfica e Stella Rossa

Nonostante una buona prestazione di Momo Salah, il Trabzonspor cade tra le mura amiche contro gli ungheresi del Ferencvaros, che ha la meglio grazie al gol vittoria di Zachariassen in avvio. Si chiude sull'1-1, invece, il confronto tra Universitatea Craiova e Ararat-Armenia. Non c'è storia tra Crete e CSKA Sofia, con i padroni di casa capaci di infliggere un sonoro 3-0 ai bulgari, figlio della doppietta di Fountas e del gol di Dickmann. Esplodono soltanto al minuto 94, invece, i tifosi del St. Truiden, premiato dal gol partita del giapponese Shogo Taniguchi contro l'Omonia. Ok la Stella Rossa di Belgrado, trascinata da un super Ivanic (autore di una doppietta) e dal calcio di rigore di Katai nel recupero. 3-0 al Viktoria Plzen. Vola anche il Benfica, che risolve la pratica Aarhus nella prima frazione di gioco, con Rafa Silva, Barreiro e Pavlidis che rendono vano il gol di Jorgensen.