Il Besiktas di Italiano perde ma si qualifica per l'Europa League: Vlahovic ancora a secco

Con qualche brivido più del previsto, il Besiktas di Italiano conquista la qualificazione in Europa League , prendendosi un posto per il sorteggio della League Phase dove ci saranno anche Milan e Juve . In casa del Kauno Zalgris arriva una sconfitta per 1-0, ma il largo 3-0 dell'andata basta alla squadra turca per ipotecare la qualificazione. In campo 65 minuti Dusan Vlahovic , che però non riesce ancora a sbloccarsi con la nuova maglia.

Kauno Zalgris-Besiktas 1-0, tabellino e statistiche

Europa League, tutte le squadre qualificate

Si qualificano per la League Phase anche Ararat-Armenia e Jagiellonia. Qualificazione comoda anche per il Salisburgo (3-0 al Mjällby), il Benfica (3-1 all'AGF) e poi per l'Omonia Nicosia, Lech e l'Ofi. Rimonta clamorosa del Viktoria Plzeň allo scadere, riuscendo a ribaltare il 3-0 dell'andata dello Stella Rossa in un pirotecnico 5-1 per conquistare un posto nella fase campionato. Chiudono le qualificazioni vincendo ancora Ferencváros e Anderlecht, che superano il turno senza particolari problemi.