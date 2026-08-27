Il Besiktas di Italiano perde ma si qualifica per l'Europa League: Vlahovic ancora a secco
Con qualche brivido più del previsto, il Besiktas di Italiano conquista la qualificazione in Europa League, prendendosi un posto per il sorteggio della League Phase dove ci saranno anche Milan e Juve. In casa del Kauno Zalgris arriva una sconfitta per 1-0, ma il largo 3-0 dell'andata basta alla squadra turca per ipotecare la qualificazione. In campo 65 minuti Dusan Vlahovic, che però non riesce ancora a sbloccarsi con la nuova maglia.
Kauno Zalgris-Besiktas 1-0, tabellino e statistiche
Europa League, tutte le squadre qualificate
Si qualificano per la League Phase anche Ararat-Armenia e Jagiellonia. Qualificazione comoda anche per il Salisburgo (3-0 al Mjällby), il Benfica (3-1 all'AGF) e poi per l'Omonia Nicosia, Lech e l'Ofi. Rimonta clamorosa del Viktoria Plzeň allo scadere, riuscendo a ribaltare il 3-0 dell'andata dello Stella Rossa in un pirotecnico 5-1 per conquistare un posto nella fase campionato. Chiudono le qualificazioni vincendo ancora Ferencváros e Anderlecht, che superano il turno senza particolari problemi.
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