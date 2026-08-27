Sorteggio Europa League per Juve e Milan: come funziona, data, orario, fasce e dove vederlo in tv

A Montecarlo va in scena il sorteggio della fase campionato della UEFA Europa League , con Juventus e Milan pronte a conoscere il loro cammino. Riflettori puntati sulle avversarie e sul calendario delle squadre allenate da Luciano Spalletti e Ruben Amorim , con un occhio alle big del torneo continentale. Niente Champions per la quinta e sesta forza dell'ultimo campionato di Serie A, che potranno recitare un ruolo da protagoniste in campo internazionale, considerando la forza dei rispettivi organici.

Europa League, orario e luogo del sorteggio

L'inizio del sorteggio della fase a girone unico della UEFA Europa League è previsto alle ore 13 a Monaco. Grande curiosità accompagna le formazioni di Spalletti ed Amorim, che possono giocarsi le proprie carte per arrivare fino in fondo. Ovvero, a Francoforte il prossimo 26 maggio.

Dove vedere sorteggio di Europa League in diretta tv

La cerimonia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 e in chiaro su TV8. Evento visibile anche sulla piattaforma Now, sul sito ufficiale Uefa e sul nostro sito corrieredellosport.it. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sorteggio Europa League, dove vederla in streaming

Sorteggio live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili su tutti i dispositivi tramite App Store Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso un semplice login. Sarà possibile seguire il sorteggio di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale sul CorrieredelloSport.it.