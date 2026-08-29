Calendario Juve Europa League, date e orari delle otto partite

Gli impegni del club bianconero nella fase campionato da settembre e gennaio

2 min

Pubblicato il 29.08.2026, 20:36

juveEuropa League

Sono state ufficializzate date e orari delle otto partite della Juventus nella fase campionato di Europa League 2026/27. Dopo il sorteggio, che ha messo sulla strada dei bianconeri Real Sociedad, Rennes, Omonia, N.E.C., AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta e Hapoel Be'er-Sheva, è arrivato anche il calendario completo del percorso europeo.

Juve, due spagnole, due olandesi e una francese per Spalletti
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Juve, il calendario delle partite di Europa League: date e orari

La squadra di Luciano Spalletti affronterà quattro gare in casa e altrettante in trasferta, con il cammino europeo che si svilupperà tra settembre e gennaio.

Di seguito, tutti gli appuntamenti della Juventus, con avversarie, date e orari.

  • 17 settembre 2026, ore 21:00 – Juventus-N.E.C. Nijmegen
  • 15 ottobre 2026, ore 21:00 – Celta Vigo-Juventus
  • 22 ottobre 2026, ore 18:45 – Juventus-Rennes
  • 5 novembre 2026, ore 21:00 – AZ Alkmaar-Juventus
  • 26 novembre 2026, ore 21:00 – Juventus-Omonia Nicosia
  • 10 dicembre 2026, ore 18:45 – Hapoel Beer-Sheva-Juventus
  • 21 gennaio 2027, ore 18:45 – Ferencvárosi-Juventus
  • 28 gennaio 2027, ore 21:00 – Juventus-Real Sociedad
 

 

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