Calendario Juve Europa League, date e orari delle otto partite
Sono state ufficializzate date e orari delle otto partite della Juventus nella fase campionato di Europa League 2026/27. Dopo il sorteggio, che ha messo sulla strada dei bianconeri Real Sociedad, Rennes, Omonia, N.E.C., AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta e Hapoel Be'er-Sheva, è arrivato anche il calendario completo del percorso europeo.
Juve, il calendario delle partite di Europa League: date e orari
La squadra di Luciano Spalletti affronterà quattro gare in casa e altrettante in trasferta, con il cammino europeo che si svilupperà tra settembre e gennaio.
Di seguito, tutti gli appuntamenti della Juventus, con avversarie, date e orari.
- 17 settembre 2026, ore 21:00 – Juventus-N.E.C. Nijmegen
- 15 ottobre 2026, ore 21:00 – Celta Vigo-Juventus
- 22 ottobre 2026, ore 18:45 – Juventus-Rennes
- 5 novembre 2026, ore 21:00 – AZ Alkmaar-Juventus
- 26 novembre 2026, ore 21:00 – Juventus-Omonia Nicosia
- 10 dicembre 2026, ore 18:45 – Hapoel Beer-Sheva-Juventus
- 21 gennaio 2027, ore 18:45 – Ferencvárosi-Juventus
- 28 gennaio 2027, ore 21:00 – Juventus-Real Sociedad
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