Calendario Juve Europa League, date e orari delle otto partite

Sono state ufficializzate date e orari delle otto partite della Juventus nella fase campionato di Europa League 2026/27. Dopo il sorteggio, che ha messo sulla strada dei bianconeri Real Sociedad, Rennes, Omonia, N.E.C., AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta e Hapoel Be'er-Sheva, è arrivato anche il calendario completo del percorso europeo.