Calendario Milan Europa League, date e orari delle otto partite

Gli impegni del club rossonero nella fase campionato da settembre e gennaio

1 min

Pubblicato il 29.08.2026, 20:40 (Aggiornato il 29.08.2026, 21:33)

MilanEuropa League

Sono state ufficializzate date e orari delle otto partite del Milan nella fase campionato di Europa League 2026/27. Dopo il sorteggio, che ha messo sulla strada dei rossoneri Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat e Levski Sofia, è arrivato anche il calendario completo del percorso europeo.

Milan, il calendario delle partite di Europa League: date e orari

La squadra di Ruben Amorim affronterà quattro gare in casa e altrettante in trasferta, con il cammino europeo che si svilupperà tra settembre e gennaio.

Di seguito, tutti gli appuntamenti del Milan, con avversarie, date e orari.

  • 16 settembre, ore 21.00 Milan-Benfica
  • 15 ottobre, ore 18.45 Salisbugo-Milan
  • 22 ottobre, ore 21.00 Bournemouth-Milan
  • 5 novembre, ore 18.45 Milan-Ferencavors
  • 26 novembre, ore 18.45 Olympiakos-Milan
  • 10 dicembre, ore 21.00 Milan-Sunderland
  • 21 gennaio, ore 21.00 Levski Sofia-Milan
  • 28 gennaio, ore 21.00 Milan-Ararat Armenia

Tutte le news
Europa League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS