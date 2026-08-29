Calendario Milan Europa League, date e orari delle otto partite
Sono state ufficializzate date e orari delle otto partite del Milan nella fase campionato di Europa League 2026/27. Dopo il sorteggio, che ha messo sulla strada dei rossoneri Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat e Levski Sofia, è arrivato anche il calendario completo del percorso europeo.
Milan, il calendario delle partite di Europa League: date e orari
La squadra di Ruben Amorim affronterà quattro gare in casa e altrettante in trasferta, con il cammino europeo che si svilupperà tra settembre e gennaio.
Di seguito, tutti gli appuntamenti del Milan, con avversarie, date e orari.
- 16 settembre, ore 21.00 Milan-Benfica
- 15 ottobre, ore 18.45 Salisbugo-Milan
- 22 ottobre, ore 21.00 Bournemouth-Milan
- 5 novembre, ore 18.45 Milan-Ferencavors
- 26 novembre, ore 18.45 Olympiakos-Milan
- 10 dicembre, ore 21.00 Milan-Sunderland
- 21 gennaio, ore 21.00 Levski Sofia-Milan
- 28 gennaio, ore 21.00 Milan-Ararat Armenia
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