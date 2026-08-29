Calendario Milan Europa League, date e orari delle otto partite

Sono state ufficializzate date e orari delle otto partite del Milan nella fase campionato di Europa League 2026/27. Dopo il sorteggio, che ha messo sulla strada dei rossoneri Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat e Levski Sofia, è arrivato anche il calendario completo del percorso europeo.