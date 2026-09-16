Dove vedere Milan-Benfica in tv? Sky o Dazn, orario

È il giorno di Milan-Benfica . Dopo aver mancato la qualificazione in Champions al tramonto della passata stagione, i rossoneri si preparano ad iniziare il loro cammino in Europa League davanti ai propri tifosi. A San Siro arriva la squadra di Marco Silva , tra le favorite per la vittoria finale del torneo insieme a Milan e Juventus. Ruben Amorim , dal canto suo, sarà chiamato a gestire le energie psico-fisiche dei suoi a pochi passi dalla lunga sosta dedicata alle nazionali.

Milan-Benfica, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, dove il Milan di Ruben Amorim farà il suo esordio in Europa League contro il Benfica di Marco Silva. Direzione di gara affidata al fischietto inglese Jarred Gillett.

Dove vedere Milan-Benfica in diretta tv

Milan-Benfica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (201) e Sky Sport Calcio (251) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Benfica, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.