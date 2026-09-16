Europa League 2026/27, quanto si può guadagnare: tutti i premi fino alla vittoria finale

Quanto guadagnano le squadre che partecipano all'Europa League 2026/27? Questa è solo una delle tante domande a cui la UEFA risponde con un montepremi complessivo da 565 milioni di euro . Questa la cifra che l'organo istituzionale presieduto da Aleksander Ceferin ha messo a disposizione dei club partecipanti al secondo torneo continentale più importante. Si tratta dell'ultima stagione del triennio 2024-2027. In Italia, riflettori puntati su Milan e Juventus , tra le 36 squadre protagoniste della fase campionato. Ecco quanto potrebbero guadagnare in caso di vittoria della competizione. La finale dell'Europa League è in programma a Francoforte il 26 maggio 2027 .

Europa League 2026/27, come vengono distribuiti i ricavi per ogni singolo club

La formula dell'Europa League, come noto, prevede otto partite nella fase iniziale e un sistema di distribuzione dei ricavi articolato su più voci. Ai 4,31 milioni di euro garantiti per la partecipazione si aggiungono i singoli premi per vittorie e pareggi, i bonus legati alla posizione in classifica e gli importi riconosciuti a ogni passaggio del turno. A queste componenti va poi aggregato il cosiddetto sistema "value", il nuovo criterio di distribuzione che riunisce elementi precedentemente riconducibili a market pool e coefficiente individuale dei club.

Il montepremi complessivo della competizione viene suddiviso in tre grandi componenti:

155 milioni di euro , pari al 27,5%, per le quote uguali di partecipazione;

, pari al 27,5%, per le quote uguali di partecipazione; 212 milioni di euro , pari al 37,5%, per i premi legati ai risultati e al percorso nella competizione;

, pari al 37,5%, per i premi legati ai risultati e al percorso nella competizione; 198 milioni di euro, pari al 35%, attraverso il nuovo sistema "value".

Quanto guadagna una squadra solo partecipando all'Europa League?

Il primo premio arriva ancor prima di scendere in campo. Tutte le 36 squadre qualificate alla League Phase ricevono 4,31 milioni di euro, una somma versata in due momenti: un anticipo di 4,14 milioni e un saldo successivo di 170mila euro. Si tratta di una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 2,92 milioni di euro previsti per la quota di ingresso nel precedente ciclo 2021-2024. Poi, ci sono le partite da giocare: almeno otto per ogni partecipante. Quanto si può guadagnare ottenendo un risultato positivo? Il sistema prevede 450mila euro per ogni vittoria e 150mila euro per ciascun pareggio. C'è però un'ulteriore particolarità: i 150mila euro non distribuiti in caso di pareggio vengono successivamente redistribuiti tra le squadre sulla base del numero di vittorie ottenute. Infatti, il rendimento nella fase campionato non determina soltanto i bonus ottenuti partita dopo partita, ma può avere conseguenze anche sulla successiva distribuzione del fondo legato alla posizione in classifica.