Milan-Benfica diretta: l'esordio di Amorim in Europa League. Risultato LIVE

20:40

Squadre in campo per il riscaldamento

In un San Siro che continua a riempirsi, Milan e Benfica scendono in campo per il riscaldamento pre partita.

20:30

"Modric? Non ce n'è uno nettamente meglio di altri, devo fare le rotazioni"

Nel pre partita ai microfoni di Sky Sport ha parlato così: "Modric? Contro la lazio è stata solo una partit,a dove non abbiamo giocato bene nel primo tempo, non solo lui. Devo fare le rotazioni, ma è pronto a giocare, non sto pensando alla prossima partita. devo cercare di ruotare i giocatorti e vogliamo comunque vincere ogni partita. Per mia esperienza è impsosibile essere freschi in tre partite ogni settimana. La squadra è molto equilibrata, non c'è uno nettamente meglio di altri, dunque stiamo scegliendo la miglior formazione per ogni partita. So che qui e lo United sono due grandi club e so che la gente si aspetta che possa risolvere tutto in pochi mesi. Questa squadra è un po' diversa, sono abituati alla difesa a tre e non ho le caratteristiche perfetta al mio gioco. Ma stiamo costruendo qualcosa, al momento non abbiamo tempo ma preferisco fare questo tipo di lavoro. Se devo fallire voglio fallire alla grande. Ho tanta passione per questo club e voglio aiutarlo a migliorare: ci vorrà del tempo, non so se lo avrò, ma i giocatori mi stanno ascoltando e mi dà speranza".

20:20

Amorim: "Voglio vincere l'Europa League"

L'allenatore del Milan ha parlato alla vigilia della sfida contro il Benfica in conferenza stampa: le parole complete.

20:10

I premi dell'Europa League 26/27, quanto si può guadagnare

Ecco quanto possono arrivare ad incassare Milan, Juventus e le altre 34 squadre in corsa: bonus per ogni passaggio del turno. I DETTAGLI.

20:00

Bartesaghi: "Da bambino sognavo di giocare queste partite"

Prima della partita, Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo tutti importanti, quindi chi viene chiamato in causa deve sentirsi importante. Questo tipo di partite le sognavo fin da bambino. Ramos li conosce, ci siamo parlati ma sempre una partita difficile. Dobbiamo sapere cosa fare. Sono sicuro che faremo una bella partita. Amorim mi chiede di essere più presente nell'area, ma più o meno le cose sono le stesse con Allegri, il ruolo è quello".

19:50

Benfica, la formazione ufficiale

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; D. Banjaqui, T. Araujo, Circati, El Karouani; Joao Palhinha, Aursnes; Lukébakio, Sudakov, Kaminski; Duran. All: Marco Silva.

19:45

La formazione ufficiale del Milan: Pulisic e Modric in panchina

MILAN (3-4-2-1): Maignan; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Gonçalo Ramos. All: Ruben Amorim.

19:40

Dove vedere Milan-Benfica in tv e in streaming

Il Milan ospita il Benfica a San Siro per la prima giornata della League Phase di UEL: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.

19:35

La probabile formazione di Amorim per il debutto in Europa League

Musah verso una maglia da titolare, Modric in panchina: la possibile formazione del Milan per la sfida contro il Benfica.

19:30

Milan-Benfica, cresce l'attesa per l'esordio europeo dei rossoneri

Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro per la sfida tra Milan e Benfica, valida per la prima giornata della League Phase di Europa League: fischio d'inizio in programma alle 21.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano