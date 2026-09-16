Conte presente a San Siro per Milan-Benfica: le immagini

Conte, dalle voci per il dopo Spalletti alla presenza a San Siro per Milan-Benfica

Proprio nelle ore che vedono Antonio Conte nuovamente accostato alla Juventus, dopo essere stato uno dei candidati per la panchina della Nazionale, il manager salentino si è presentato a San Siro per assistere all'esordio in Europa League del Milan di Amorim. Inquadrato dalle telecamere di Sky Sport, l'ex Inter è apparso particolarmente interessato a ciò che stava succedendo sul terreno di gioco nel primo tempo di Milan-Benfica. Dopo l'esperienza sulla panchina del Napoli, che gli ha consegnato uno scudetto e una Supercoppa Italiana, Conte si è preso un periodo di pausa, in attesa della prossima avventura.