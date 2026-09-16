Conte presente a San Siro per Milan-Benfica: le immagini
Antonio Conte presente allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro in occasione di Milan-Benfica, partita valida per la prima giornata della fase campionato della UEFA Europa League. Spettatore d'eccezione alla "Scala del Calcio", con l'ex tecnico del Napoli che ha scelto di recarsi a Milano per assistere alla gara che vede protagonista la squadra di Ruben Amorim.
Conte, dalle voci per il dopo Spalletti alla presenza a San Siro per Milan-Benfica
Proprio nelle ore che vedono Antonio Conte nuovamente accostato alla Juventus, dopo essere stato uno dei candidati per la panchina della Nazionale, il manager salentino si è presentato a San Siro per assistere all'esordio in Europa League del Milan di Amorim. Inquadrato dalle telecamere di Sky Sport, l'ex Inter è apparso particolarmente interessato a ciò che stava succedendo sul terreno di gioco nel primo tempo di Milan-Benfica. Dopo l'esperienza sulla panchina del Napoli, che gli ha consegnato uno scudetto e una Supercoppa Italiana, Conte si è preso un periodo di pausa, in attesa della prossima avventura.
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