Conte presente a San Siro per Milan-Benfica: le immagini

L'ex tecnico del Napoli, nuovamente accostato alla Juve nelle ultime ore, ha scelto di assistere all'esordio in Europa League della squadra di Amorim
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2 min

Pubblicato il 16.09.2026, 22:14

Antonio ConteMilan-BenficaEuropa League

Antonio Conte presente allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro in occasione di Milan-Benfica, partita valida per la prima giornata della fase campionato della UEFA Europa League. Spettatore d'eccezione alla "Scala del Calcio", con l'ex tecnico del Napoli che ha scelto di recarsi a Milano per assistere alla gara che vede protagonista la squadra di Ruben Amorim.

Conte, dalle voci per il dopo Spalletti alla presenza a San Siro per Milan-Benfica

Proprio nelle ore che vedono Antonio Conte nuovamente accostato alla Juventus, dopo essere stato uno dei candidati per la panchina della Nazionale, il manager salentino si è presentato a San Siro per assistere all'esordio in Europa League del Milan di Amorim. Inquadrato dalle telecamere di Sky Sport, l'ex Inter è apparso particolarmente interessato a ciò che stava succedendo sul terreno di gioco nel primo tempo di Milan-Benfica. Dopo l'esperienza sulla panchina del Napoli, che gli ha consegnato uno scudetto e una Supercoppa Italiana, Conte si è preso un periodo di pausa, in attesa della prossima avventura.

 

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