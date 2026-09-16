Di Canio attacca Amorim: "Milan cantiere aperto, stesse cose viste anche allo United" 

Paolo Di Canio attacca Amorim: "Non dialoga con i giocatori più anziani"

Così Paolo Di Canio a proposito delle idee e della gestione di Ruben Amorim in rossonero, senza dimenticare quanto fatto a Manchester sulla panchina dello United: "La differenza è nettissima tra il Benfica, che ha giocatori che giocano a memoria, e il Milan, che è un cantiere aperto con un allenatore che prova con le proprie idee. Si è visto. L'adulto Rabiot resta fuori dai titolari perché Amorim non dialoga con i giocatori più anziani che hanno uno spessore superiore al suo. Certi giovani allenatori sono così. Le stesse cose sono accadute quando Amorim allenava il Manchester United, verso il gruppo e verso i giocatori".