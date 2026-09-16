Di Canio attacca Amorim: "Milan cantiere aperto, stesse cose viste anche allo United" 

L'ex attaccante della Lazio non ha usato mezzi termini parlando delle idee e della gestione del manager portoghese
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2 min

Pubblicato il 16.09.2026, 23:47

Paolo Di CanioAmorimMilan-BenficaEuropa League

Milan ko con il Benfica all'esordio in Europa League. Al termine dei 90 minuti, Paolo Di Canio non ha utilizzato mezze misure nello studio di Sky Sport, commentando il lavoro di Ruben Amorim a margine della sconfitta incassata a San Siro da Ramos e compagni. Messo in discussione anche il rapporto tra il manager portoghese e lo spogliatoio.

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Paolo Di Canio attacca Amorim: "Non dialoga con i giocatori più anziani"

Così Paolo Di Canio a proposito delle idee e della gestione di Ruben Amorim in rossonero, senza dimenticare quanto fatto a Manchester sulla panchina dello United: "La differenza è nettissima tra il Benfica, che ha giocatori che giocano a memoria, e il Milan, che è un cantiere aperto con un allenatore che prova con le proprie idee. Si è visto. L'adulto Rabiot resta fuori dai titolari perché Amorim non dialoga con i giocatori più anziani che hanno uno spessore superiore al suo. Certi giovani allenatori sono così. Le stesse cose sono accadute quando Amorim allenava il Manchester United, verso il gruppo e verso i giocatori".

 

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