Dove vedere Juve-Nec in tv? Sky o Dazn, orario
La Juventus di Luciano Spalletti, una volta archiviata la pesante sconfitta con il Sassuolo in campionato, fa il suo esordio in Europa League contro gli olandesi del NEC Nijmegen, allenati da Dick Schreuder. Diverse le assenze in casa bianconera, con il tecnico di Certaldo costretto ad effettuare più di una rotazione per gestire le energie psico-fisiche dei suoi in vista del prossimo weekend, all'alba della lunga sosta dedicata alle nazionali.
Juve-Nec, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto tra la Juventus di Luciano Spalletti e il NEC di Dick Schreuder. Direzione di gara affidata al fischietto ucraino Oleksiy Derevinskyi.
Dove vedere Juve-Nec in diretta tv
Juve-NEC sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Nec, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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