Dove vedere Juve-Nec in tv? Sky o Dazn, orario

Juve-Nec, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto tra la Juventus di Luciano Spalletti e il NEC di Dick Schreuder. Direzione di gara affidata al fischietto ucraino Oleksiy Derevinskyi.

Dove vedere Juve-Nec in diretta tv

Juve-NEC sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Nec, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.