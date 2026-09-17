Europa LEAGUE
giovedì 17 settembre 2026
Allianz Stadium
21:00
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Allianz Stadium
Arbitro Oleksiy Derevinskyi
Arbitro Oleksiy Derevinskyi
Juve-Nec diretta Europa League: segui live la partita di oggi di Spalletti
Juve-Nec, si va in campo per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League. Luciano Spalletti cerca un successo fondamentale per mettersi alle spalle la sconfitta in campionato contro il Sassuolo e per partire col piede giusto nella seconda manifestazione più importante per club in Europa. Dall'altra parte del campo occhio agli intraprendenti olandesi allenati da Dick Schreuder, che giocano un calcio offensivo e sono pronti ad affrontare i bianconeri a viso aperto. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:20
Juve, Massara: "Teniamo all'Europa League. Spalletti? Squadra in eccellenti mani"
Il CFO della Juventus, Ricky Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita: "L'atteggiamento deve essere serio. L'Europa League è una competizione alla quale teniamo, e dobbiamo ambire al massimo livello, cioè vincere. Spalletti? Tutti noi che indossiamo la divisa della Juventus non dobbiamo minimizzare alcun punto perso. Poi facciamo analisi serie. La certezza è che la squadra è in eccellenti mani, e confidiamo nel lavoro. Durante il mercato abbiamo fatto tante cose molto interessanti per la società all'interno dei paletti imposti dalla UEFA. Siamo soddisfatti. Sappiamo di avere cambiato molto: in campo ci sono otto calciatori nuovi rispetto alla scorsa stagione. La Juve nei top 5 campionati europei è al settimo posto per minutaggio dei nuovi in questo avvio di campionato. Consideriamo Kolo Muani e Woltemade attaccanti forti. Il tedesco è un giocatore che può essere anche complementare, è bravo nella fase di palleggio. Siamo fiduciosi".
20:11
Prima presenza per Grabara
Esordio in bianconero in occasione della sfida cotnro il Nec per Grabara in porta.
20:04
La formazione titolare della Juve: Woltemade dal 1'
JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi; Nico Gonzalez, Sarr, Douglas Luiz, Celik; McKennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
A disposizione: Pinsoglio, Vicario, Bremer, Conceiçao, Koopmeiners, Kolo Muani, Owusu, Pagnucco, Elimoghale
20:00
Nec, la formazione ufficiale
NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Nejasmic, Bischoff, Lebreton; Chery, Linssen; Tadić. All. Schreuder
A disposizione: Entius, Geneste, Schuurs, Willumsson, Sierhuis, Nuytinck, Geiger, Kers, Monteiro, Moslih, Gabriel Brás.
19:47
I convocati: torna McKennie, fuori Cambiaso
Per l'esordio in Europa League Luciano Spalletti ritrova McKennie tra i convocati. Ancora fuori, invece, Cambiaso. CLICCA QUI PER LEGGERE I CONVOCATI
19:45
Juve-Nec, alle 21 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Juve-Nec, valida per la prima giornata della Fase Campionato della nuova edizione dell'Europa League. Il fischio d'inizio all'Allianz Stadium è fissato alle 21.
Allianz Stadium - Torino
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