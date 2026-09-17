Juve-Nec diretta Europa League: segui live la partita di oggi di Spalletti

20:20

Juve, Massara: "Teniamo all'Europa League. Spalletti? Squadra in eccellenti mani"

Il CFO della Juventus, Ricky Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita: "L'atteggiamento deve essere serio. L'Europa League è una competizione alla quale teniamo, e dobbiamo ambire al massimo livello, cioè vincere. Spalletti? Tutti noi che indossiamo la divisa della Juventus non dobbiamo minimizzare alcun punto perso. Poi facciamo analisi serie. La certezza è che la squadra è in eccellenti mani, e confidiamo nel lavoro. Durante il mercato abbiamo fatto tante cose molto interessanti per la società all'interno dei paletti imposti dalla UEFA. Siamo soddisfatti. Sappiamo di avere cambiato molto: in campo ci sono otto calciatori nuovi rispetto alla scorsa stagione. La Juve nei top 5 campionati europei è al settimo posto per minutaggio dei nuovi in questo avvio di campionato. Consideriamo Kolo Muani e Woltemade attaccanti forti. Il tedesco è un giocatore che può essere anche complementare, è bravo nella fase di palleggio. Siamo fiduciosi".

20:11

Prima presenza per Grabara

Esordio in bianconero in occasione della sfida cotnro il Nec per Grabara in porta.

20:04

La formazione titolare della Juve: Woltemade dal 1'

JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi; Nico Gonzalez, Sarr, Douglas Luiz, Celik; McKennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

A disposizione: Pinsoglio, Vicario, Bremer, Conceiçao, Koopmeiners, Kolo Muani, Owusu, Pagnucco, Elimoghale