La previsione di Del Piero sulla Juve: "Sì, può vincere l'Europa League. Spalletti? Devono fare in fretta, il tempo è poco..."
"Credo che in pochi, vedendo la squadra formata dalla Juve, avrebbe scommesso sul fatto che potesse vincere la Champions. Però, questa squadra può vincere l’Europa League. Ovviamente, si deve ritrovare. Se pensano che sia una Coppa di seconda fascia, ci saranno problemi anche stasera”. Così Alex Del Piero in diretta su Sky nell'imminenza del calcio d'inizio di Juve-Nec, valida per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League.
Juve e Milan in Europa League, Del Piero: "Hanno tutto da perdere"
Del Piero ha poi aggiunto: “Giocare questa Coppa per Milan e Juve? Hanno tutto da perdere purtroppo, perché non è la Champions, e se fai male… Se perdi non porta positività: se perdi in Champions è una cosa, l’Europa League pensi sia abbordabile. Questo, unito alla gara col Sassuolo, deve ispirare i giocatori ad avere un cambio emozionale. A livello di scossa dal punto di vista morale, di impatto sulla partita, deve esserci un chiaro segnale".
Del Piero su Spalletti e la Juve: "Al giorno d'oggi l'intensità è tutto, di tempo ce n'è poco"
Del Piero ha proseguito commentando: "Non basta solo dire che si vuol far bene in questa Coppa, ma anche che ci si ricordi della sconfitta con il Sassuolo e si voglia dimostrare che non si era quelli. Al giorno d’oggi l’intensità è tutto. Milan e Juventus hanno iniziato percorsi nuovi. Il Milan di più con Amorim mentre Spalletti ha cominciato la passata stagione. Purtroppo, di tempo ce n’è poco, e quindi tutti quanti devono fare in fretta".
Juve, Del Piero: "Serve trovare anima, cuore e voglia"
Infine, Del Piero ha concluso sottolineando: "Spalletti ha detto, probabilmente, a Kolo Muani e a tutti gli altri giocatori che le gare si vincono in sedici: i cambi sono troppo importanti, cinque sostituzioni sono tanta roba. Per cui è fondamentale che gli allenatori abbiano piano A, B, C. È fondamentale trasmettere questo ai giocatori. Oggi la Juve non deve trovare il gol di Woltemade o di Kolo Muani: deve trovare l’anima, il cuore e la voglia".
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