La previsione di Del Piero sulla Juve: "Sì, può vincere l'Europa League. Spalletti? Devono fare in fretta, il tempo è poco..."

"Credo che in pochi, vedendo la squadra formata dalla Juve, avrebbe scommesso sul fatto che potesse vincere la Champions . Però, questa squadra può vincere l’ Europa League . Ovviamente, si deve ritrovare. Se pensano che sia una Coppa di seconda fascia, ci saranno problemi anche stasera”. Così Alex Del Piero in diretta su Sky nell'imminenza del calcio d'inizio di Juve-Nec , valida per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League .

Juve e Milan in Europa League, Del Piero: "Hanno tutto da perdere"

Del Piero ha poi aggiunto: “Giocare questa Coppa per Milan e Juve? Hanno tutto da perdere purtroppo, perché non è la Champions, e se fai male… Se perdi non porta positività: se perdi in Champions è una cosa, l’Europa League pensi sia abbordabile. Questo, unito alla gara col Sassuolo, deve ispirare i giocatori ad avere un cambio emozionale. A livello di scossa dal punto di vista morale, di impatto sulla partita, deve esserci un chiaro segnale".

Del Piero su Spalletti e la Juve: "Al giorno d'oggi l'intensità è tutto, di tempo ce n'è poco"

Del Piero ha proseguito commentando: "Non basta solo dire che si vuol far bene in questa Coppa, ma anche che ci si ricordi della sconfitta con il Sassuolo e si voglia dimostrare che non si era quelli. Al giorno d’oggi l’intensità è tutto. Milan e Juventus hanno iniziato percorsi nuovi. Il Milan di più con Amorim mentre Spalletti ha cominciato la passata stagione. Purtroppo, di tempo ce n’è poco, e quindi tutti quanti devono fare in fretta".

Juve, Del Piero: "Serve trovare anima, cuore e voglia"

Infine, Del Piero ha concluso sottolineando: "Spalletti ha detto, probabilmente, a Kolo Muani e a tutti gli altri giocatori che le gare si vincono in sedici: i cambi sono troppo importanti, cinque sostituzioni sono tanta roba. Per cui è fondamentale che gli allenatori abbiano piano A, B, C. È fondamentale trasmettere questo ai giocatori. Oggi la Juve non deve trovare il gol di Woltemade o di Kolo Muani: deve trovare l’anima, il cuore e la voglia".