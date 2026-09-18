Besiktas show contro il Marsiglia: poker per Italiano, Vlahovic resta a secco

La prima giornata della League Phase di Europa League si è conclusa. Nella serata di giovedì, oltre al rotondo successo della Juventus contro il Nec , sono stati tanti i gol segnati e molte le sorprese nella gare giocate. Oltre al 5-0 dei bianconeri, il risultato più rotondo è stato il 4-0 del Crystal Palace al Lech Poznan : pratica chiusa nel primo tempo per gli inglesi, con le reti di Pino, Richards, Strand Larsen , con Nketiah che ha chiuso i discorsi all'89'.

Show del Besiktas di Italiano, il Bournemouth batte la Real Sociedad: tutti i risultati

Italiano-mania a Istanbul. Il Besiktas guidato dall'ex allenatore del Bologna ha dominato l'Olympique Marsiglia, vincendo per 4-1. Non trova il gol Vlahovic (in campo novanta minuti, ma senza trovare la rete): Fakili ha aperto le marcature per i padroni di casa. Abdallah ha pareggiato alla mezz'ora. Nella ripresa il Besiktas prende il largo: le reti d Cerny, Murillo e Poku hanno fissato il risultato. Colpo in esterna per il Bournemouth. Gli inglesi hanno battuto la Real Sociedad a San Sebastian (1-2). Kluivert sblocca la partita al 12', Rayan raddoppia al 20'. Al 58' Sergio Gomez accorcia le distanze, ma non è sufficiente.

Il Celtic sconfitto dal Ferencvaros, colpo della Torrense in Norvegia

La Torrense, formazione di seconda serie portoghese, ha vinto all'esordio in Europa battendo per 2-1 in trasferta i norvegesi del Lillestrom, allenati dal padre di Odegaard. Ad aprire le marcature Alfaro al 23', Pozo al 49' ha raddoppiato. Per i padroni di casa il gol porta la firma di Olsen. Sconfitta per il Celtic in casa. Il Ferencvaros vince a Glasgow: ungheresi avanti con l'autogol di Scales, Baur pareggia al 44'. Nel primo minuto della ripresa del primo tempo gli ospiti ritrovano il vantaggio con Zachariassen, quindi al 47' Arzani ha fissato il risultato sul 3-1. Al Salisburgo basta la rete di Tabakovic al 39' per battere il Levski Sofia in trasferta. L'OFI Creta ha battuto per 2-0 l'Hoffenheim con i gol di Cantalapiedra al 39' e Kanellopoulos all'84'. Pesante sconfitta interna per il Viktoria Plzen, sconfitta per 3-0 in casa dall'Union Saint-Gilloise: reti di Mofokeng (17'), Biondic (43'), Kricfalusi (59').