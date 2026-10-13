Modric: «Io non mi fermo»

Gli arbitri di Milan, Juve e Atalanta in Europa League e Conference  

La Uefa ha deciso i fischietti per le gare internazionali delle squadre italiane: i dettagli 
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 13.10.2026, 15:17

Europa LeagueConference LeagueMilanjuveatalanta

Non solo Champions League. La Uefa, infatti, ha deciso gli arbitri del prossimo turno di Europa League e Conference League. Giovedì il Salisburgo affronterà il Milan in Europa League sotto la direzione di una squadra arbitrale interamente romena, guidata da Horatiu Fesnic. Nella stessa serata anche la Juve scenderà in campo, in trasferta contro il Celta Vigo: a dirigere la gara sarà l’olandese Sander van der Eijk, assistito in campo da colleghi connazionali, mentre al Var interverrà l’inglese Salisbury.

Che scintille tra Spalletti e Pisacane a fine partita! Rosso per entrambi
Guarda la gallery

Atalanta, arbitro svedese in Conference League 

In Conference League, sempre giovedì, l’Atalanta ospiterà i ciprioti del Pafos in un match affidato allo svedese Adam Ladeback.

 

Tutte le news
Europa League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS