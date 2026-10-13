Gli arbitri di Milan, Juve e Atalanta in Europa League e Conference
Non solo Champions League. La Uefa, infatti, ha deciso gli arbitri del prossimo turno di Europa League e Conference League. Giovedì il Salisburgo affronterà il Milan in Europa League sotto la direzione di una squadra arbitrale interamente romena, guidata da Horatiu Fesnic. Nella stessa serata anche la Juve scenderà in campo, in trasferta contro il Celta Vigo: a dirigere la gara sarà l’olandese Sander van der Eijk, assistito in campo da colleghi connazionali, mentre al Var interverrà l’inglese Salisbury.
Atalanta, arbitro svedese in Conference League
In Conference League, sempre giovedì, l’Atalanta ospiterà i ciprioti del Pafos in un match affidato allo svedese Adam Ladeback.
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