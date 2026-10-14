Woltemade alla ricerca della scossa: serve un segnale per la Juve

TORINO - Provaci ancora, Nick. Torna l’Europa League e arriva il momento della svolta per Woltemade . Siamo appena a metà ottobre ma per il gigante tedesco lo snodo di domani sera a Vigo ha già un peso specifico significativo perché il mondo bianconero attende risposte e soprattutto gol .

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Woltemade in cerca della svolta

L’esordio continentale contro il Nec aveva permesso a tutto l’attacco della Juve di sbloccarsi e l’ex Newcastle aveva partecipato alla rotonda vittoria sui morbidi olandesi facendo centro su rigore. L’episodio però è rimasto isolato perché la svolta auspicata non è arrivata. Non con l’Atalanta e non con il Cagliari, con quel tap-in di testa clamorosamente mancato per uno della sua stazza dopo l’altrettanto clamorosa traversa di Kolo Muani da due passi. E neppure in Nazionale, che durante la sosta non è diventata l’isola felice per rigenerarsi. Anzi, la chiamata del neo ct Jurgen Klopp non ha regalato altro che la soddisfazione della convocazione perché la prestazione contro la Serbia ha avuto la conseguenza di una pioggia di critiche dopo il gol sbagliato da due passi.

A Vigo un'occasione da sfruttare

Adesso all’orizzonte c’è l’occasione giusta per invertire il trend, anche se di fatto Woltemade resta ancora da scoprire, avendo giocato soltanto 191 minuti in bianconero e per giunta una sola volta da titolare. Non è ancora epoca di giudizi definitivi, insomma, anche se il tempo naturalmente stringe e le necessità della Juve sono immediate. Spalletti ha confermato a ripetizione di essere salito sul “carro” di Kolo Muani e di volerci restare naturalmente fino alla fine e lo stesso farà per il tedesco: fiducia, quindi, inevitabilmente per arrivare al traguardo della stagione trovando la formula giusta per esaltare sia Randal, sia Nick.

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