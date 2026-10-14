Spalletti prima di Celta Vigo-Juventus: "Vogliamo arrivare in fondo a questa Champions 2". Poi torna sullo scontro con Pisacane
Dopo l'ottimo avvio in Europa contro il NEC, la Juventus torna a giocare in Europa League. La squadra di Spalletti sarà impegnata nella trasferta in Spagna contro il Celta Vigo. L'allenatore alla vigilia ha presentato così il momento della squadra: "Ci sono dei momenti nella partita in cui ti viene concessa la possibilità di cambiare tutto e lì dobbiamo essere precisi nell'appuntamento, essere velenosi per concretizzare il lavoro della squadra", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.
Juve, le parole di Spalletti
L'allenatore prosegue parlando del Celta Vigo: "Avversario difficile, sono una squadra esperta che copre bene il campo, ordinata in entrambe le fasi. Dovremo essere attenti e saper individuare i momenti che possono fare la differenza". A Spalletti vengono fatti anche diversi nomi che potrebbero partire titolari domani, tra questi Gatti, Koopmeiners, Cambiaso e Woltemade; l'allenatore ha risposto così, facendo intendere molto: "Lei è abbastanza attento, c'è molta verità in quello che ha detto. Qualcosa dobbiamo cambiare, non tanto per la fatica fatta a Cagliari ma anche in previsione della partita contro la Lazio". Per concludere: "Bisogna mettere qualcosa che la partita ti indica come mancante, si fanno dei ragionamenti e si va a lavorare sul campo per andare ad accappiare quel qualcosa di più".
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