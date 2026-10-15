Dove vedere Celta Vigo-Juve in tv? Sky o Dazn, orario

Celta Vigo-Juve, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21 allo stadio Abamca Balaidos di Vigo, teatro del confronto tra il Celta Vigo di Claudio Giraldez e la Juventus di Luciano Spalletti.

Dove vedere Celta Vigo-Juve in diretta tv

Celta Vigo-Juve sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Celta Vigo-Juve, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.