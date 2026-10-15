Dove vedere Salisburgo-Milan in tv? Sky o Dazn, orario

Salisburgo-Milan, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 18:45 alla Red Bull Arena di Salisburgo, teatro del confronto tra il Salisburgo di Danny Rohl e il Milan di Ruben Amorim.

Dove vedere Salisburgo-Milan in diretta tv

Salisburgo-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Salisburgo-Milan, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.