Dove vedere Salisburgo-Milan in tv? Sky o Dazn, orario
Seconda giornata di Europa League per il Milan, che stasera scenderà in campo contro il Salisburgo in Austria: i rossoneri vogliono trovare la prima vittoria nella fase campionato dopo il ko alla prima uscita contro il Benfica mentre gli avversari cercano conferme dopo i primi tre punti ottenuti di misura conro il Levski.
Salisburgo-Milan, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 18:45 alla Red Bull Arena di Salisburgo, teatro del confronto tra il Salisburgo di Danny Rohl e il Milan di Ruben Amorim.
Dove vedere Salisburgo-Milan in diretta tv
Salisburgo-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Salisburgo-Milan, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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