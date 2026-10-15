Che bel Milan: 4-0 a Salisburgo con tripletta di Cisse e Gonçalo Ramos

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Uno-due di Cisse: Salisburgo al tappeto all'intevallo

Il Milan che scende in campo alla Red Bulla Arena è sin dal primo minuto una squadra determinata e consapevole, che aggredisce subito altissimo il Saliburgo padrone di casa, mettendolo alle corde fino ad ottenere quel che voleva. È il 15' quando Rabiot in pressione ruba palla e innesca Hutchinson, sul cui preciso cross è Cisse ad incornare in rete per il vantaggio rossonero. Dopo la timida reazione austriaca, al 32' è ancora Cisse a firmare raddoppio e doppietta personale, avventandosi con prontezza sul bell'assit al volo con il mancino da parte di Bartesaghi. È il gol che annichilisce il Salisburgo, quasi rassegnato fino all'intervallo, con i rossoneri in pieno controllo.

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Ancora Cisse e Gonçalo Ramos per il poker rossonero

Non c'è partita neanche nella ripresa, perché il Milan dopo appena cinque minuti del secondo tempo spegne sul nascere qualunque proposito di rimonta austriaco, andando ancora a segno ed ancora con Cisse, che trasforma sull'altruista assist di Rabiot. Piccolo dubbio sulla posizione, fugato in fretta dal Var per lo 0-3 rossonero. Un tripletta che cancella a poche ore di distanza il record di Tresoldi, che a sua volta aveva superato Del Piero come l'italiano più giovane ad aver realizzato tre gol in una partita della maggiori competizioni europee.

Di lì in poi poco più di un allenamento per la squadra di Amorim, che dà fondo alla panchina ed alle rotazioni attorno all'ora di gioco: tra i diversi cambi anche quello in attacco tra il giovane Camarda e Gonçalo Ramos, che al 72' cala il poker, firmando in calce una prestazione di squadra più che soddisfacente. Unico neo, in chiusura, il rosso diretto per Terracciano, che rimedia platealmente alla disattenzione difensiva rossonera, stendendo Schmid da ultimo uomo. Finisce 0-4 per la prima vittoria milanista in Europa League.

Salisburgo-Milan 0-4: cronaca, tabellino e statitiche