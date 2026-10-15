Europa LEAGUE
giovedì 15 ottobre 2026
Estadio Abanca-Balaídos
21:00
Europa LEAGUE
giovedì 15 ottobre 2026
Estadio Abanca-Balaídos
Celta Vigo-Juve diretta Europa League: segui i bianconeri di Spalletti, il risultato LIVE
Seconda giornata della fase campionato di Europa League con la Juve di Spalletti chiamata a confermarsi dopo il buon avvio contro il NEC. I bianconeri giocano in Spagna, contro il Celta Vigo, anche l'occasione per riscattarsi dopo il deludente pareggio contro il Cagliari in campionato. Fischio d'inizio allo Stadio Balaidos alle ore 21: segui la diretta sul corrieredellosport.it
19:48
Celta Vigo, la formazione ufficiale
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Sergio Carreira; Alvarez, Ferran Jutglà, Swedberg. Allenatore: Giraldez.
19:47
+++ Juve, la formazione ufficiale di Spalletti +++
JUVE (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Spalletti
19:45
Ecco lo stadio dove giocherà la Juve questa sera
Ecco le immagini dello Stadio Balaidos dal nostro inviato Fabrizio Patania.
19:42
Attesa per le formazioni ufficiali
Si attendono le scelte dei due allenatori sulle formazioni ufficiali. Spalletti dovrebbe presentarsi con un po' di turnover in avanti, con Woltemade preferito su Kolo Muani.
JUVE (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Alajbegovic; Woltemade.
A disposizione: Pinsoglio, Neto, Bremer, Lucumi, Celik, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Kolo Muani.
Allenatore: Spalletti
19:40
Celta Vigo-Juve, tutto pronto allo Stadio Balaidos
Tra poco più di un'ora il fischio d'inizio di Celta Vigo-Juve, partita valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League: aggiornamenti e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it
Stadio Balaídos - Vigo (Spagna)
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