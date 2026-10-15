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giovedì 15 ottobre 2026

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Celta Vigo-Juve diretta Europa League: segui i bianconeri di Spalletti, il risultato LIVE

Seconda giornata della fase campionato, c'è da confermare il buon avvio dopo la vittoria contro il NEC: aggiornamenti e cronaca in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 15.10.2026, 19:40 (Aggiornato il 15.10.2026, 19:49)

juveEuropa LeagueSpallettiDiretta

Seconda giornata della fase campionato di Europa League con la Juve di Spalletti chiamata a confermarsi dopo il buon avvio contro il NEC. I bianconeri giocano in Spagna, contro il Celta Vigo, anche l'occasione per riscattarsi dopo il deludente pareggio contro il Cagliari in campionato. Fischio d'inizio allo Stadio Balaidos alle ore 21: segui la diretta sul corrieredellosport.it

19:48

Celta Vigo, la formazione ufficiale

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Sergio Carreira; Alvarez, Ferran Jutglà, Swedberg. Allenatore: Giraldez.

19:47

+++ Juve, la formazione ufficiale di Spalletti +++

JUVE (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Spalletti

19:45

Ecco lo stadio dove giocherà la Juve questa sera

Ecco le immagini dello Stadio Balaidos dal nostro inviato Fabrizio Patania.

La Juve in campo dove l'Italia ha giocato la fase a gironi del Mondiale del 1982: ecco lo Stadio Balaídos di Vigo
Guarda la gallery

19:42

Attesa per le formazioni ufficiali

Si attendono le scelte dei due allenatori sulle formazioni ufficiali. Spalletti dovrebbe presentarsi con un po' di turnover in avanti, con Woltemade preferito su Kolo Muani.

JUVE (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Alajbegovic; Woltemade.

A disposizione: Pinsoglio, Neto, Bremer, Lucumi, Celik, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Kolo Muani.

Allenatore: Spalletti

19:40

Celta Vigo-Juve, tutto pronto allo Stadio Balaidos

Tra poco più di un'ora il fischio d'inizio di Celta Vigo-Juve, partita valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League: aggiornamenti e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Balaídos - Vigo (Spagna)

 

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