Europa League, tutti i risultati: Shick ne fa due su rigore, vince il Lione. Real Sociedad beffata 

Nella serata dedicata alla seconda giornata della League Phase di Europa League , non sbagliano Olympique Lione e Bayer Leverkusen , protagoniste di ottime prestazioni rispettivamente contro Crystal Palace e Lech Poznan . Per i francesi, mettono in discesa la gara Tolisso (8') e Nuamah (45+2'), con Sulc che nella ripresa (76') rende vano anche il tentativo di accorciare le distanze di Yeremi Pino (50') e Kamada (81'). I tedeschi, dal canto loro, archiviano la pratica polacca nel giro di 12 minuti, tra il 29' e il 41': protagonista dagli 11 metri l'ex Roma Patrick Schick , glaciale nel trasformare due calci di rigore concessi dall'arbitro Milanovic, intervallati dalla rete del momentaneo 2-0 di Tillman . Nel finale, si unisce alla festa anche Maza , che certifica il definitivo 4-0.

Europa League: vittoria storica per il Sunderland, che beffa per la Real Sociedad

Oltre a Salisburgo-Milan, tanti i confronti interessanti già nel tardo pomeriggio odierno. Prima storica vittoria in trasferta in campo internazionale per il Sunderland, che ribalta i portoghesi del Torreense nel recupero: vantaggio lusitano al 37' con Volnei, poi il pari di Ahoka al 67' e la zampata vincente di Sadiki al 93'. Settore ospiti in delirio e tre punti di platino per gli inglesi. Beffa per la Real Sociedad, raggiunta nel finale dall'Union Saint-Gilloise: ai baschi non basta il gol in apertura di ripresa di Turrientes, pareggiato dal sigillo di Sekou Keita all'89'. Botta e risposta tra AZ Alkmaar e Hapoel Beer Sheva, con la rete di Forson che pareggia il temporaneo 1-0 firmato da Peer Koopmeiners. Nell'ultimo terzo di gara, il match winner è Meerdink, freddo dal dischetto al 77'. Mezza impresa del Lillestrom, che agguanta un pari prezioso contro lo Sparta Praga, con Olsen che gela il pubblico di casa al 91', replicando così ad Alcocer, andato a segno al 56'. Bene l'Omonia in trasferta: tris a domicilio al Celje, piegato da Montnor (16'), Tankovic (60') e Coulibaly (84').

Il programma della serata di Europa League: riflettori puntati su Celta Vigo-Juve ma non solo

A partire dalle ore 21 spazio alle altre gare in programma in questa seconda giornata della League Phase di Europa League: riflettori puntati su Celta Vigo-Juventus, con la squadra di Spalletti chiamata a replicare quanto di buono fatto contro gli olandesi del NEC. In contemporanea con il match dei bianconeri, si giocheranno anche Benfica-Celtic, Bournemouth-Sturm Graz, Dinamo Zagabria-Anderlecht, Ferencvaros-Viktoria Plzen, Hoffenheim-Besiktas, Marsiglia-Olympiacos, NEC-Levski e Rennes-OFI Crete.